L'incendie a démarré vers 05h00.

L'incendie au collège de Bière (VD) serait d'origine criminelle

Le feu s'est déclaré ce mercredi matin au niveau de la salle de gymnastique, qui a été fortement endommagée. La piste criminelle est privilégiée.

Un incendie a ravagé mercredi matin la salle de gymnastique du collège de Bière (VD). Aucune victime n'est à déplorer. L'établissement scolaire, qui accueille 200 élèves de quatre à douze ans, restera fermé jusqu'à la fin de la semaine.

«La piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs. La police cantonale vaudoise a lancé un appel à témoins dans la soirée. Une enquête a été ouverte.» Communiqué de la police

Alertés vers 05h00, les pompiers sont intervenus avec une dizaine de véhicules. Au plus fort de l'intervention, ils étaient une soixantaine sur place, a expliqué le capitaine Nicolas Fatton, remplaçant du commandement du SDIS Etraz-région.

Le sinistre a été maîtrisé en fin de matinée. Puis les pompiers ont procédé à l'extinction de petits foyers résiduels. L'incendie a totalement détruit la halle de gymnastique, le feu se répandant rapidement à tout le volume:

«Au-dessus, les sociétés locales se servent d'une pièce pour y entreposer du matériel. Tout est parti en fumée. La suie et l'eau ont endommagé une partie de l'habitation du concierge et deux salles.» Le syndic Michel Dénéréaz

Fermé jusqu'à vendredi

Les autorités communales et scolaires, d'entente avec les services de secours, ont décidé que l'établissement garderait portes closes mercredi, jeudi et vendredi. Le temps de sécuriser la zone incendiée et de procéder aux nettoyages des locaux de l'école.

Dans la mesure du possible, les parents sont priés de garder leurs enfants à la maison. Une solution de garde est toutefois proposée à l'Unité d'accueil pour écoliers à Pampigny. Les parents ont été informés, relève Murielle Pretlot Desoleil, directrice de l'établissement, qui espère pouvoir rouvrir en début de semaine prochaine:

«J'attends encore le feu vert des services techniques»

Une solution se dessine pour les cours de gymnastique qui devraient à l'avenir se tenir à Montricher et à Pampigny. Mercredi, deux routes ont été provisoirement fermées pour les besoins des opérations de secours, sans incidence sur le trafic. (ats)