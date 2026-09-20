assez ensoleillé22°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Vaud: un scootériste perd la vie dans un accident à Renens

Un scootériste perd la vie dans un accident à Renens

La police vaudoise a dû intervenir pour un accident à Renens (photo prétexte).
La police vaudoise a dû intervenir pour un accident à Renens (photo prétexte).Image: KEYSTONE
Un scooteriste est décédé samedi soir à Renens après un accident. Il a heurté un poteau après avoir perdu la maîtrise de son véhicule.
20.09.2026, 17:3620.09.2026, 17:36

Un scooteriste a perdu la vie samedi soir à Renens (VD) après avoir heurté un pylône. L'accident s'est produit samedi vers 22 heures 15 à la rue du Lac. Le jeune homme, dont l'âge n'a pas été précisé, circulait en direction de Lausanne lorsqu'il a perdu la maîtrise de son scooter pour une raison que l'enquête devra déterminer.

Il a alors dévié sur sa droite et heurté le trottoir, avant d'être désarçonné et de percuter un pylône de signalisation. Malgré l'intervention rapide de passants et des secours, le conducteur est décédé sur place des suites de ses blessures.

La route a été fermée pour les besoins du constat. Une instruction pénale a été ouverte. La police recherche «toute personne en mesure de fournir des informations» et l'invite à appeler le 021 343 15 10. La route a été fermée pour les besoins du constat. (btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
3
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
de Alexandre Cudré
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Un avion de chasse F-16 s'écrase aux États-Unis
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Ce plan de l’UDC pourrait faire chuter le PIB suisse de 3,9% selon Berne
Selon le Conseil fédéral, le texte sur l’asile mettrait en péril Schengen/Dublin. Une sortie pourrait coûter 1300 francs par an et par habitant.
La Suisse retire des bénéfices économiques et sécuritaires de son association à Schengen/Dublin, selon un rapport du Conseil fédéral. Sans cela, son PIB en 2035 pourrait être jusqu'à 3,9% inférieur, soit une perte de revenu de 1300 francs par an par habitant.
L’article