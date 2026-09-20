Un scootériste perd la vie dans un accident à Renens

La police vaudoise a dû intervenir pour un accident à Renens (photo prétexte). Image: KEYSTONE

Un scooteriste est décédé samedi soir à Renens après un accident. Il a heurté un poteau après avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

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Un scooteriste a perdu la vie samedi soir à Renens (VD) après avoir heurté un pylône. L'accident s'est produit samedi vers 22 heures 15 à la rue du Lac. Le jeune homme, dont l'âge n'a pas été précisé, circulait en direction de Lausanne lorsqu'il a perdu la maîtrise de son scooter pour une raison que l'enquête devra déterminer.

Il a alors dévié sur sa droite et heurté le trottoir, avant d'être désarçonné et de percuter un pylône de signalisation. Malgré l'intervention rapide de passants et des secours, le conducteur est décédé sur place des suites de ses blessures.

La route a été fermée pour les besoins du constat. Une instruction pénale a été ouverte. La police recherche «toute personne en mesure de fournir des informations» et l'invite à appeler le 021 343 15 10. La route a été fermée pour les besoins du constat. (btr/ats)