Vaud: Du papet vaudois gratuit pour tous la semaine prochaine

GastroVaud organise samedi prochain une distribution gratuite de papet vaudois, composé de poireau, pomme de terre et saucisse aux choux, sur les places de dix villes du canton.
17.01.2026, 11:2517.01.2026, 11:39
Un &quot;papet vaudois&quot; et une saucisse aux choux sont photographies au restaurant le &quot;Cafe du Gruetli&quot; ce mardi 21 janvier 2025 a Lausanne. Vendredi 24 janvier sera la journee du papet ...
Gilles Meystre, president de GastroVaud, gauche, s'exprime lors d'une conference de presse.Image: KEYSTONE

Poireau, pomme de terre et saucisse aux choux: GastroVaud va servir samedi prochain à midi du papet vaudois sur les places de dix villes du canton. La dégustation est offerte aux passants gourmands à l'occasion de l'Indépendance vaudoise, fêtée le 24 janvier. A Lausanne, elle se déroulera le vendredi 23 janvier.

L'action est organisée en collaboration avec l'Association Charcuterie vaudoise IGP et la Fédération vaudoise des producteurs de légumes. La première met à disposition 2000 boucles de saucisses aux choux, la seconde 950 kilos de poireau.

Six cantons réclament une extension rapide du réseau ferroviaire

Initiée en 2017, à l'occasion des 125 ans de GastroVaud, la démarche permet de valoriser les traditions culinaires et les produits du canton de Vaud. En 2025, plus de 3000 personnes y avaient participé. Cette année, les organisateurs attendent au moins 4000 personnes.

La distribution se fera sous des tentes, dès 12h00 jusqu'à épuisement.

«Attention, premiers arrivés, premiers servis»
GastroVaud

Les restaurateurs seront présents à Lausanne (Palud), Echallens (salle du château), Yverdon-les-Bains (place Pestalozzi), Morges (Hôtel-de-Ville), Nyon (place Bel-Air), Vevey (devant le centre Manor), Moudon (salle de la Douane), Aigle (place du Marché), Oron-la-Ville (marché). Château-d'Oex (Grand-Rue) s'y associe également, mais dès 18h00. (dal/ats)

