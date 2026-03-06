Tariq Ramadan n'échappera pas à un jugement

L'islamologue ne s'est pas présenté à son propre procès pour viol. Keystone

Mandat d'arrêt contre Tariq Ramadan

L’islamologue Tariq Ramadan sera jugé par défaut à Paris pour viols présumés. La justice française a délivré un mandat d’arrêt après son absence au procès.

La cour criminelle départementale de Paris a décidé vendredi de juger par défaut l'islamologue Tariq Ramadan, absent depuis l'ouverture lundi de son procès pour viols. Elle a délivré un mandat d'arrêt à son encontre.

Les avocats de l'accusé ont quitté la salle d'audience après l'énoncé de la décision de la cour. (ats/afp)