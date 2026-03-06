assez ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
International

Tariq Ramadan n'échappera pas à un jugement

epa11377974 Swiss leading Islamic scholar Tariq Ramadan leaves the Geneva courthouse during his appeal trial for rape and sexual coercion, in Geneva, Switzerland, 29 May 2024. The court had aquitted T ...
L'islamologue ne s'est pas présenté à son propre procès pour viol.Keystone

Mandat d'arrêt contre Tariq Ramadan

L’islamologue Tariq Ramadan sera jugé par défaut à Paris pour viols présumés. La justice française a délivré un mandat d’arrêt après son absence au procès.
06.03.2026, 16:3906.03.2026, 16:43

La cour criminelle départementale de Paris a décidé vendredi de juger par défaut l'islamologue Tariq Ramadan, absent depuis l'ouverture lundi de son procès pour viols. Elle a délivré un mandat d'arrêt à son encontre.

Tariq Ramadan ne s'est pas présenté à son procès pour viols sur 3 femmes

Les avocats de l'accusé ont quitté la salle d'audience après l'énoncé de la décision de la cour. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Ces chiens présentent des risques respiratoires
1 / 16
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
source: universal images group editorial / bsip
partager sur Facebookpartager sur X
Harry Styles se confie sur la mort de Liam Payne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Berne poursuit un projet controversé pour financer l'armée suisse
Le gouvernement suisse veut lever 31 milliards de francs pour l’armée grâce à une hausse temporaire de la TVA, soumise au vote populaire en 2027.
Malgré les critiques massives, le Conseil fédéral maintient son projet de relever la TVA de 0,8 point sur 10 ans pour financer l'armée. L'armée et la sécurité doivent ainsi bénéficier de 31 milliards de francs supplémentaires.
L’article