Six cantons réclament une extension rapide du réseau ferroviaire

Six cantons ont adressé vendredi une résolution commune au Conseil fédéral pour réclamer des investissements urgents dans le réseau ferroviaire.

Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Genève, Tessin, Valais et Vaud sont les six cantons qui soulignent «l'importance du développement ferroviaire pour le trafic pendulaire, l'approvisionnement et les liaisons internationales de la Suisse, ainsi que l'augmentation constante de la charge pesant sur le réseau ferroviaire dans leurs régions», indiquent-ils dans un communiqué.

«Le réseau est déjà surchargé aujourd'hui, en particulier dans les noeuds, sur les axes principaux et aux heures de pointe. Sans mesures correctives, la situation va sensiblement s'aggraver», relèvent-ils.

Trois exigences pour le futur

Dans ce contexte, les signataires formulent trois exigences centrales à l'égard de la Confédération. Elles concernent la planification, le financement et l'extension ciblée du réseau ferroviaire.

Ils exigent une planification adaptée aux besoins, dans laquelle l'offre détermine le développement des infrastructures, ainsi que la mise en oeuvre contraignante des objectifs de l'offre 2035. Ils demandent la mise à disposition de 24 milliards de francs pour l'extension du réseau ferroviaire, selon le scénario «haut» de l'étude «Verkehr '45» de l'EPFZ.

Ils insistent aussi sur l'extension ciblée des axes principaux est-ouest et nord-sud, le renforcement du trafic régional dans les agglomérations et la promotion des liaisons ferroviaires internationales.

«Notre revendication commune est un réseau ferroviaire qui réponde à la demande croissante, desserve de façon efficace les agglomérations et permette de bonnes liaisons internationales. Cela nécessite un développement de l'offre et des infrastructures adapté aux besoins, sans délai», écrivent les six ministres cantonaux concernés.

Demandes régionales

Outre leurs revendications générales, les cantons signataires citent également des projets concrets d'importance suprarégionale. Ces projets visent à éliminer les goulets d'étranglement nationaux et à renforcer encore le trafic ferroviaire international de personnes et de marchandises.

Genève demande d'augmenter les capacités de la gare de Genève-Aéroport afin de renforcer l'axe est-ouest, de créer une nouvelle liaison urbaine et d'étendre l'offre internationale Genève-Lyon. Le Canton de Vaud souhaite une liaison supplémentaire entre Lausanne et Genève ainsi que de meilleures connexions entre la Suisse romande et le reste du pays.

Le Valais souhaite, lui, le développement de la ligne Lausanne-Genève et le renforcement du trafic ferroviaire international via l'axe Lötschberg/Simplon.

Les deux Bâle demandent le financement de la ligne diamétrale de Bâle et de la gare souterraine réduite de Bâle CFF. L'objectif est de mieux séparer le trafic régional, le trafic longue distance et le trafic marchandises afin d'augmenter la capacité.

Pour le Tessin, le renforcement de l'axe nord-sud et de l'axe vers le Piémont via Locarno est essentiel. Il s'agit notamment d'améliorer la capacité générale et le temps de trajet entre le Tessin et Milan. (sda/ats/svp)