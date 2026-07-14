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Angela: la Police Région Morges reprend le code des festivals

«Angela»: la Police morgienne lance un nouveau dispositif d&#039;aide
L'idée est de permettre aux victimes de demander de l'aide discrètement.Image: Ville de Morges

Cette police romande reprend le code de sécurité des festivals

En partenariat avec les commerçants locaux, la police de Morges (VD) lance un dispositif d'aide pour les personnes menacées. Nommé «Angela», il existe déjà dans plusieurs manifestations.
14.07.2026, 11:2014.07.2026, 11:20

La Police Région Morges (PRM) lance un nouveau protocole nommé «Angela». Objectif: soutenir les personnes se sentant en situation d'insécurité, de harcèlement ou de vulnérabilité dans l'espace public morgien. L'outil a déjà été mis en place dans différentes manifestations en Suisse romande.

«Grâce à un partenariat développé avec les commerçants de la Ville de Morges, toute personne qui se sent menacée ou mal à l’aise pourra désormais trouver refuge et assistance dans les établissements partenaires en demandant simplement 'Angela'», explique la PRM dans un communiqué mardi. Un autocollant disposé sur leur vitrine permettra de reconnaître les structures participantes.

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L'idée est de permettre aux victimes de demander de l'aide discrètement et de bénéficier de l'aide de personnes formées à leur prise en charge, poursuit la PRM. La procédure vise à assurer leur mise en sécurité et à les orienter vers une aide adaptée.

Montreux et Paléo l'appliquent déjà

L'outil, qui se veut complémentaire aux mesures déjà existantes, a fait l'objet de deux séances d'informations aux commerçants de la région. Celles-ci seront reconduites pour continuer de sensibiliser le nouveau personnel notamment.

Un suivi du protocole sera également mis en place, souligne la police morgienne. «Ce projet illustre parfaitement l’importance de la collaboration entre les autorités, les commerçants et les acteurs spécialisés afin de créer, ensemble, un environnement plus sûr et plus bienveillant pour l’ensemble de la population», résume-t-elle encore.

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Le code de sécurité «Angela» a déjà été déployé dans plusieurs événements en Suisse romande, dont des festivals, des girons de jeunesse et des villes. C'est le cas du Montreux Jazz Festival (MJF) et du Paléo Festival notamment. La Police Nyon Région (PNR) applique, elle, le dispositif depuis juin 2024. (jzs/ats)

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