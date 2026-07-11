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Une ado suisse fuit l'école publique et le harcèlement scolaire

«Notre enfant ne voulait plus vivre»: une adolescente victime de harcèlement systématique au cycle d&#039;orientation
Manuela a sorti sa fille de l'école pour qu'elle cesse d'être harcelée. Image: Rafael Hüssy

Elle paie 2500 francs par mois pour sauver sa fille du harcèlement

Une mère raconte comment le harcèlement scolaire a plongé sa fille dans le désespoir. Le changement vers une école privée lui a apporté un soulagement, mais aussi de nouvelles difficultés.
11.07.2026, 18:5411.07.2026, 18:54
Rafael Hüssy / ch media

C'est le pire cauchemar de toute famille: voir son enfant subir un harcèlement si violent qu'il ne trouve plus de sens à la vie. C'est la terrible épreuve qu'a traversée, au début de cette année, une famille de la région (le lieu de résidence n'est pas précisé afin de préserver son anonymat).

Tout a commencé lorsque Sina, aujourd'hui âgée de 15 ans (prénom d'emprunt), est entrée au cycle d'orientation. «Dès le premier jour, elle a été harcelée», raconte sa mère, Manuela (prénom d'emprunt). Avant même son entrée dans cette nouvelle école, certains élèves lui avaient déjà promis qu'ils la harcèleraient.

«Dès le départ, elle allait à l'école à contrecœur et vivait dans la peur»

Quand l'école devient un calvaire

Sina est atteinte d'un TDAH. Sa mère en avait informé les parents de ses camarades de classe. «Nous avons organisé un apéritif chez nous et invité tous les parents. Nous avons également averti l'école. Après cela, le harcèlement s'est calmé pendant environ trois mois.» Mais la situation s'est rapidement dégradée de nouveau.

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Sina finit par demander de l'aide à plusieurs enseignants. Sa mère prend également contact avec l'école. Mais rien ne change. Le harcèlement se poursuit. Sina se replie sur elle-même. Elle s'isole de plus en plus.

Aller à l'école devient alors un véritable supplice. Chaque matin, les harceleurs l'attendent déjà devant le bâtiment scolaire. Les insultes fusent. Pendant les cours, les autres élèves lui lancent des regards méprisants. Et pendant les récréations, la situation empire encore. Les harceleurs frappent Sina, l'insultent et se moquent d'elle.

Lorsqu'elle sollicite l'aide des enseignants, on lui répond: «Tu peux rester à l'intérieur pendant la récréation ou venir en salle des maîtres.» Pour sa mère, ce n'est pas une solution:

«Isoler la victime comme réponse au harcèlement? Où est la sensibilisation? Où est le message clair adressé aux harceleurs pour leur dire d'arrêter?»
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Depuis le mois de mars, Sina fréquente une école privée. Elle se remet peu à peu de ce qu'elle a vécu. «L'école prend vraiment soin d'elle. Pour l'instant, les résultats scolaires ne sont pas la priorité. Notre enfant peut d'abord retrouver ses repères et redevenir elle-même», confie sa mère avec soulagement. La vie familiale s'en ressent déjà. Sina, qui passait auparavant le plus clair de son temps seule dans sa chambre, participe de nouveau davantage à la vie de famille.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?
Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch

«Nous avons dû tirer le frein d'urgence»

Mais la situation s'est aggravée. Sina, désormais suivie par un psychologue, sombrait de plus en plus dans le désespoir. C'est finalement par l'intermédiaire de camarades de classe que la famille a appris qu'elle envisageait de mettre fin à ses jours. «Notre fille ne voulait plus vivre. Nous avons dû tirer le frein d'urgence et retirer Sina de cette école», raconte Manuela.

Avec le recul, Manuela estime avoir trop attendu:

«Nous aurions dû chercher une aide extérieure plus tôt, au lieu de faire uniquement confiance à l'école pour prendre les bonnes mesures.»

Elle cite notamment l'accompagnement proposé par des spécialistes du harcèlement scolaire. Elle lance aussi un appel aux familles confrontées à une situation similaire: «Prenez contact des professionnels si vous vivez la même chose.» Selon elle, dès que ces intervenants s'adressent aux établissements scolaires, les directions ne peuvent plus ignorer le problème.

Voici les cantons où les élèves sont les plus doués à l'école

Elle recommande également de documenter minutieusement chaque incident et de toujours garder son calme:

«Si l'on attaque l'école ou que l'on critique les enseignants, cela n'aide pas l'enfant.»

Le financement, un défi colossal

L'inquiétude pour leur fille a été, et reste, une lourde épreuve psychologique pour la famille. A cela s'ajoutent désormais les difficultés financières liées à la scolarisation dans une école privée. Les frais, qui s'élèvent à 2500 francs par mois, sont entièrement à leur charge. «Nous sommes une famille de cinq personnes. Nous ne pouvons pas sortir 2500 francs de notre poche chaque mois», explique Manuela. Sina fréquentera cette école jusqu'en juillet 2027, avant d'entamer une formation professionnelle.

Pour parvenir à financer sa scolarité, la famille a lancé une collecte de fonds sur GoFundMe. «Nous sommes très reconnaissants de l'aide que de nombreuses personnes nous ont déjà apportée», souligne la mère de Sina. Mais pour couvrir l'ensemble des frais de l'année scolaire, la famille dépend toujours des dons.

Manuela se réjouit de voir sa fille aller mieux et que le pire ait pu être évité. Elle sait toutefois que de nombreux autres enfants et parents vivent actuellement la même situation. «Le harcèlement est très répandu. Beaucoup d'écoles essaient de le balayer sous le tapis.» Selon elle, c'est à toute la société de réagir. «Si nous voulons construire une société où il fait bon vivre, nous devons soutenir nos enfants et leur offrir un environnement sûr, exempt de harcèlement.»

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