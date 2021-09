4 questions que l'on se pose sur la première banque romande de lait maternel

Savez-vous que les transports publics n'aiment pas les zones 30km/h?

Deux grandes villes ont récemment annoncé la généralisation du 30 km/h dans leurs rues, parfois entre 22h et 6h uniquement: Zurich et Lausanne. En dehors de l'arène politique, pas grand-monde pour en dire du mal. Vraiment?

C’est une tactique dans l’air du temps pour lutter contre le fléau du bruit: réduire la vitesse maximale de circulation dans les villes à 30 km/h histoire de laisser les citadins dormir en paix. Surtout, on parle de mesures de santé publique quand on estime que le bruit est source de stress, de fatigue et, au bout du chemin, de maladie.

En dehors de quelques politiciens, on peine à trouver des voix discordantes dans cet océan d’arguments favorables. Chez watson, on a quand même cherché et …