La nouvelle gare de Lausanne et le M3, c'est pas pour tout de suite

La nouvelle gare de Lausanne et le M3, c'est pas pour tout de suite

Gare de Lausanne: Les travaux ont du retard, on ne sait pas quand ce sera fini

Gare de Lausanne: Les travaux ont du retard, on ne sait pas quand ce sera fini

Alors que 200 000 usagers par jour sont attendus dès 2030, contre environ 130 000 actuellement, il est nécessaire de «garantir sur le long terme une circulation fluide et en toute sécurité des personnes, en tenant compte de l'augmentation des voyageurs et de l'offre future», explique la compagnie.

Les problèmes techniques n'expliquent pas tout. Selon les CFF, le projet doit être repensé pour tenir compte de l'évolution du nombre de voyageurs. Les CFF vont ainsi concevoir des quais plus larges par rapport à ce qui était prévu dans le projet initial, datant de 2012.

Selon le nouveau calendrier, les travaux en sous-sol de la place de la gare démarreront en avril 2024. La transformation des quais devrait suivre dès 2026 avec une mise en service par étapes entre 2030 et 2036.

«Le Conseil d’Etat et la Ville de Lausanne regrettent les nombreuses répercussions négatives pour la population riveraine, les commerçants, les usagères et usagers de la gare»

«Le retard conséquent qu’implique un tel choix n’est malheureusement pas une surprise», poursuivent la Ville et le Canton, qui affirment avoir «alerté à plusieurs reprises des difficultés d’un projet pourtant décrété priorité nationale et qui aurait dû être terminé en 2025».

«Le Conseil d’Etat et la Municipalité de Lausanne ont pris connaissance avec une grande déception et inquiétude de la décision des CFF et de l’OFT de revoir profondément le projet de mise à niveau de la gare de Lausanne»

Très attendu, ce nouveau planning a été présenté vendredi après-midi au siège régional des CFF à Renens par le patron de la compagnie Vincent Ducrot et le directeur de l'OFT Peter Füglistaler. Tant le Canton de Vaud que la Ville de Lausanne étaient absents , signe d'un mécontentement. Leur réaction n'a pas tardé:

«Déception et inquiétude»

Officiellement lancé en juin 2021 après plus d'une décennie de procédures diverses, le chantier d'agrandissement et de modernisation de la gare de la capitale vaudoise aurait dû s'achever d'ici 2025. L'été dernier, l'échéance avait déjà été repoussée à 2033 en raison de problèmes techniques . Il faudra désormais compter 4 ans et demi de plus, au minimum.

Les travaux à la gare de Lausanne vont durer encore un moment: leur fin n'est prévue qu'en 2037, ont déclaré vendredi les CFF et l'Office fédéral des transports (OFT) lors d'une conférence de presse. Cette annonce confirme les informations révélées la veille par la RTS .

Plus de «Suisse»

Le retard accumulé par le chantier d'agrandissement de la gare de Lausanne s'accroît. La fin des travaux, initialement prévue pour 2025, devrait se concrétiser en 2037. Les autorités vaudoises se disent «déçues et inquiètes».

Les plus lus

Quand Valérie Dittli assistait à une conférence sur le «trop d’impôts»

Le 25 février 2022, un mois et demi avant son élection au gouvernement cantonal, Valérie Dittli assistait à une conférence dédiée à la fiscalité suisse et vaudoise. Etaient intervenus, le conseiller fédéral Ueli Maurer, le professeur Yves Noël, qui a rédigé le récent avis de droit favorable à la ministre des Finances, le PLR Frédéric Borloz et l'UDC Michaël Buffat, alors candidats au Conseil d'Etat.

Quand le passé vient chatouiller le présent. Une soirée de campagne électorale vaudoise, le 25 février 2022, à l’hôtel Aquatis, à Lausanne. Public présent sur invitation. D’importants conférenciers et débatteurs: Ueli Maurer, chef du Département fédéral des finances, les candidats au Conseil d’Etat Michaël Buffat (UDC) et Frédéric Borloz (PLR), Yves Noël, avocat et professeur de droit fiscal à l’Université de Lausanne. Ce dernier n'est autre que l’auteur du récent avis de droit blanchissant Valérie Dittli de tout manquement aux règles de la fiscalité, selon les termes de cette expertise.