Ce que nos chats laissent derrière eux inquiète Vaud et Genève

Vaud et Genève veulent convaincre les propriétaires de chats d’abandonner les litières minérales, qui génèrent chaque année plus de 10 000 tonnes de résidus.

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Les cantons de Genève et Vaud lancent une campagne de sensibilisation pour inviter les propriétaires de chats à remplacer la litière minérale par une litière végétale. Objectif: réduire ce type de déchets dans les décharges.

Dans un communiqué diffusé jeudi, les deux cantons, associés aux organismes vaudois de gestion des déchets, rappellent que la majorité des litières sont composées de bentonite, une argile minérale qui ne se consume pas à l'incinération. «Elle termine donc dans les résidus solides de l'incinération», appelés mâchefers.

Les litières minérales pour chats encombrent les décharges. Image: Shutterstock

Ces mâchefers représentent environ 500 000 tonnes par an en Suisse, dont 11% sont composés de litières minérales pour chat.

«Ils doivent être entreposés dans des décharges contrôlées, elles-mêmes proches de la saturation et qui mobilisent des surfaces au détriment d'autres usages, notamment naturels.»

Dans le canton de Genève, la litière minérale génère 5000 tonnes de résidus par an à mettre en décharge. Pour Vaud, ce chiffre atteint 5300 tonnes.

Plusieurs avantages

Les cantons lémaniques relèvent qu'il existe pourtant «une solution accessible», à savoir la litière végétale, fabriquée à partir de copeaux de bois, de fibres de maïs, de chanvre ou de papier recyclé.

«Contrairement à la litière minérale, elle se consume presque entièrement à l'incinération et contribue même, comme le reste des déchets ménagers, à produire de l'électricité et de la chaleur.»

Ces litières végétales présentent d'autres avantages: moins de poussière; plus légère à transporter; sans additifs toxiques ni allergisants; une meilleure absorption de l'humidité, donc moins de litière consommée.

Les campagnes de sensibilisation vaudoise et genevoise s'incarnent notamment via des affiches et flyers, disponibles par exemple chez les vétérinaires. Des vidéos et contenus seront aussi diffusés sur les réseaux sociaux. Des collaborations existent également avec Migros Genève et Migros Vaud pour encourager l'utilisation de la litière végétale par des rabais périodiques. (jah/ats)