La ZAD du Mormont au coeur d'une exposition à Renens

L'exposition «documente la vie collective» qui s'est installée au Mormont. Keystone

La ZAD du Mormont au coeur d'une exposition

La Ferme des Tilleuls à Renens consacre sa nouvelle exposition à la zone à défendre (ZAD) du Mormont, qui avait occupé la colline surplombant Eclépens entre 2020 et 2021. Intitulée «La joie résistera!» et à voir jusqu'au 6 décembre, elle expose les photographies de l'artiste Nora Rupp.

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L'exposition «documente la vie collective» qui s'est installée au Mormont, puis l'expulsion des zadistes par la police et leurs jugements. Invitée par la Ferme des Tilleuls, Nora Rupp conçoit son exposition comme «un espace de dialogue» entre le public et celles et ceux qui ont habité la colline.

Elle propose «une entrée dans ce que fut la ZAD et ouvre une réflexion plus large sur les luttes émancipatrices», indique le dossier de presse.

La première ZAD de Suisse a été créée en opposition à l'exploitation de la colline par le cimentier Holcim. De quelques militants durant les premiers jours, elle avait progressivement grandi. Le jour de son évacuation par la police, le 30 mars 2021, quelque 200 zadistes se trouvaient sur place. (sda/ats)