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Attention à cette vague d'arnaques près de Lausanne

Fausses amendes de stationnement et faux avis de passage de la Poste dans l&#039;Ouest lausannois.
Les Codes-QR renvoient vers des sites frauduleux.Image: Police vaud/youtube

Attention à cette vague d'arnaques près de Lausanne

Des fausses amendes de stationnement et de faux avis de passage de la Poste ciblent dernièrement les automobilistes et les habitants dans l'Ouest lausannois. La police vaudois met en garde.
16.06.2026, 10:4416.06.2026, 10:44

La région de l'Ouest lausannois est victime d'une vague de fausses amendes de stationnement, a averti mardi la police vaudoise, notamment à Crissier, Renens et Bussigny. Ces fausses amendes incitent les destinataires à scanner un Code-QR pour prétendument régler une amende de stationnement.

Les fausses amendes en question redirigent vers des sites frauduleux tels que «parking-bulletin.com», qui usurpent l'identité visuelle de la Fondation des parkings, explique la police cantonale dans un communiqué.

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Ces plateformes demandent aux victimes de saisir leurs données personnelles avant de les rediriger vers une page de paiement en ligne où les victimes doivent donner un numéro de carte bancaire, une date d'expiration et un code de sécurité. En cas de non-paiement, il est stipulé que le montant sera majoré de 80 francs.

En parallèle, de faux avis de passage de la Poste circulent également à Crissier. Ils usurpent l'identité visuelle du géant jaune, présentent un Code-QR redirigeant les victimes vers des plateformes frauduleuses telles que «poste-paquet.com» suivant le même mode opératoire que les arnaques aux amendes de stationnement.

Les bons réflexes à adopter

La police appelle la population à la prudence et rappelle les bons réflexes à adopter face à cette forme d'escroquerie numérique. Si des données bancaires ont été transmises, faire immédiatement bloquer les cartes via sa banque et déposer plainte dans un poste de police, rappelle-t-elle. En cas d'appel d'une personne se présentant comme un conseiller bancaire, raccrocher immédiatement et procéder à un contre-appel via le numéro officiel de sa banque, ajoute-t-elle.

De manière générale, ne jamais scanner un code QR inconnu, insiste encore la police. (jzs/ats)

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