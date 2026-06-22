La piscine de Payerne (VD) a un problème de chenilles (image d'archives). Image: Fribourg.ch

«Des boutons chez les enfants»: cette piscine romande a un problème

Plusieurs baigneurs font état de boutons et de démangeaisons après leur passage à la piscine de Payerne (VD). Des mesures ont été prises.

Plus de «Suisse»

Face aux fortes chaleurs, de nombreux Romands ont convergé ces derniers jours vers les piscines publiques. Mais à Payerne (VD), plusieurs témoignages font part de boutons et autres démangeaisons après une journée passée aux abords du bassin vaudois, relatent la RTS et La Liberté.

Selon les deux médias, ces éruptions cutanées sont dues à des chenilles processionnaires, dont les poils sont très urticants. «Des parents ont constaté l’apparition de boutons chez leurs enfants», confirme Francisco Vidal, gérant de la piscine de Payerne, auprès de La Liberté.

Alors que la région de la Broye est en proie à une hausse des cas de gale, le responsable réfute toutefois tout lien entre les deux phénomènes. «Certains ont imaginé le pire. Des rumeurs de fermeture ont même circulé», relève le responsable. Selon la RTS, des sorties scolaires ont également été annulées.

Une présence exceptionnelle de chenilles

D'après le média public, les chenilles processionnaires de chêne pullulent dans les arbres du parking de la piscine. Mais aussi ailleurs à Payerne, avec la fermeture notamment d'une place de jeux.

Des mesures ont été prises depuis. Aux abords du bassin, les zones concernées ont été traitées et des affiches ont été placardées.

Les chenilles processionnaires ont des poils très urticants Image: Shutterstock

«Le terrain a été totalement brossé et aspiré», ajoute Francisco Vidal auprès de la RTS. Selon l'avis du gérant, les poils urticants des chenilles volent «depuis le parking à travers le site».

Contactée par le média public, la municipale locale en charge de l'environnement, Monique Picinali, relève une présence exceptionnelle de ces insectes cette année. Elle ajoute que des traitements préventifs seront mis en place plus en amont dès l'année prochaine. (jzs)