1 / 20 La course d'école du Conseil fédéral dans le canton de Vaud Guy Parmelin source: sda / anthony anex

Le Conseil fédéral s'éclate en terre vaudoise

Les Sept Sages étaient de sortie ces deux derniers jours à l'occasion de leur traditionnelle course d'école. Et c'est le canton de Vaud qu'ils ont sillonné cette année.

Plus de «Suisse»

Le Conseil fédéral a achevé vendredi sa traditionnelle course d'école estivale de deux jours. Emmenés par le président de la Confédération Guy Parmelin, les sept sages ont notamment effectué une croisière sur le Rhône.

Durant cette excursion, le gouvernement a notamment été informé des avancées des travaux de la troisième correction du Rhône, le plus grand projet de protection contre les crues de Suisse.

Le Conseil fédéral a ensuite rencontré les autorités du canton de Vaud et de la commune d'Aigle. Au château, il a rencontré les habitants de la région. Le programme s'est conclu par un dîner en petit comité à Yvorne, a indiqué la Chancellerie fédérale.

Avant le Chablais vendredi, le Conseil fédéral avait fait escale jeudi dans la Broye et sur la Côte pour une journée consacrée à l'industrie et l'artisanat. Un apéro avec la population avait été organisé à Aubonne.

Il s'agissait de la septième excursion menée lors de la présidence d'un conseiller fédéral vaudois. La tradition remonte à 1957. (jzs/ats)