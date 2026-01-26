pluie modérée
Mobilis, CFF: l'Abo Week-end de retour dans le canton de Vaud

La Ville de Lausanne tire un bilan positif de son plan seniors, notamment en ce qui concerne les abonnements de transport Mobilis (photo d&#039;illustration).
Image d'illustrationKeystone

Cet abonnement spécial fait son retour dans le canton de Vaud

L'Abo Week-end revient sur le réseau Mobilis. Celui-ci permet de voyager librement pendant quatre week-ends consécutifs
26.01.2026, 11:0026.01.2026, 11:00

L'Abo Week-end est de retour dans le canton de Vaud. Il permet de voyager librement en transports publics sur l'ensemble du réseau Mobilis pendant quatre week-ends consécutifs, y compris les jours fériés.

L'abonnement est disponible à la vente jusqu'au 30 mars au prix de 19 francs pour les détenteurs d'un abonnement Mobilis (39 francs pour les autres). La période de validité possible s'étend jusqu'au 26 avril, incluant les jours fériés du week-end de Pâques, annonce lundi la communauté tarifaire vaudoise Mobilis.

«Les fraudeurs coûtent 200 millions de francs aux transports publics»

Dans le détail, le sésame permet de circuler librement en 2e classe du vendredi soir dès 19h00 jusqu'au dernier service du dimanche soir, ainsi que les jours fériés selon le même horaire. Avec cette offre, Mobilis veut inciter les Vaudoises et les Vaudois à privilégier le train, le bus, le métro ou le funiculaire pour leurs loisirs. L'Abo Week-end, lancé en 2022, rencontre un vif succès. (jzs/ats)

Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
