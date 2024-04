Les Bains de Lavey font fantasmer les exhibitionnistes suisses

Image: KEYSTONE

Les Bains de Lavey font fantasmer les exhibitionnistes

Les sites de petites annonces romands sont pleins de messages de personnes souhaitant s'adonner à des pratiques de voyeurisme et exhibitionnisme aux Bains de Lavey. Surprise, la direction du centre thermal a pris des mesures.

Haut lieu du thermalisme romand, les Bains de Lavey sont une destination incontournable pour les amateurs de détente et de wellness. Et pourtant, il semblerait que le centre thermal vaudois attire également les convoitises d'une autre catégorie de visiteurs, beaucoup moins désirés: exhibitionnistes et voyeurs.

Les messages de personnes à la recherche de complices pour s'adonner à de telles pratiques affluent sur les sites romands de petites annonces. «Ce jeudi, je vais aux bains de Lavey», écrit par exemple un utilisateur.

«Je cherche une femme qui souhaite m'accompagner et qui est intéressée à ce que l'on s'exhibe au sauna naturiste et qui soit ouverte à quelques coquinages»

«Demain je serai aux Bains de Lavey», annonce un autre, et «j'aimerais rencontrer une femme ou un couple qui comme moi aime s'exhiber». «Quelle femme pour caresses et plus aux Bains de Lavey?», demande un troisième, alors qu'un «joli couple (...) cherche à mater un bel homme dans le plus simple appareil et plus si affinité». «Echange de regards "voyeurs"», «voyeurisme», «contact», «câlins humides»: les fantasmes sont multiples.

Ce qui surprend, c'est la quantité et la fréquence des annonces, postées plusieurs fois par semaine, voire par jour. Nous avons pu en recenser une bonne quinzaine, publiées rien que pendant le mois de mars. Et dans chaque cas, le nom des Bains de Lavey est explicitement mentionné.

Annonces retirées

«Cela nous étonne beaucoup», réagit le directeur général de la station thermale, Sébastien Cheneval. «Nous savons que des comportements inappropriés peuvent potentiellement avoir lieu. Selon notre expérience, il s’agit plutôt de couples qui auraient tendance à trop s'approcher dans les bassins», ajoute-t-il.

«Nous avons des procédures strictes en place et notre personnel est formé pour intervenir dans ce genre de cas et autres. Nous sommes très vigilants à tout comportement inapproprié» Sébastien Cheneval, directeur général des Bains de Lavey

Le directeur rappelle que le règlement permet «d'expulser un client au comportement inadéquat, si cela est nécessaire». «Nous nous donnons également la possibilité de faire recours aux autorités compétentes», ajoute-t-il.

Le règlement interdit en effet «les contacts intimes et comportements contraires aux mœurs». Le «voyeurisme», «l'exhibitionnisme» et «toute autre attitude à caractère sexuel» en font notamment partie, peut-on lire sur le site de l'établissement vaudois.

Concernant les petites annonces évoquées plus haut, la direction des Bains a rapidement réagi. «Nous avons contacté la société mentionnée pour que des mesures immédiates soient prises afin d’éviter que des annonces portant sur des comportements contraires à nos règles ou à la loi ne soient publiées», affirme Sébastien Cheneval. Les messages problématiques ont aussitôt été retirés de la plateforme.

Pourquoi Lavey?

Si ces fantasmes semblent rester lettre morte, l'engouement suscité par l'établissement vaudois a de quoi surprendre. Comment explique-t-on que la presque totalité des annonces mentionne explicitement Lavey? La présence d'un sauna naturiste, évoqué dans beaucoup de messages, pourrait être une piste. D'autres stations thermales de la région ne disposent pas de tels espaces.

Pourtant, cet emballement suscite quelques perplexités au sein des adeptes de la pratique. «Depuis que je parcours les annonces de ce site, je suis très surpris que 3/4 des personnes qui veulent s'exhiber ou mater dans des bains thermaux pensent aux Bains de Lavey», écrit par exemple un utilisateur, qui se décrit comme «expérimenté dans l'exhib-voyeurisme discret aux bains thermaux». L'homme assure:

«Il y a d'autres bains et spas en Suisse bien plus adaptés pour cela»

Du personnel formé pour réagir

Qu'en est-il des autres stations thermales romandes, justement? Sont-elles confrontées au même danger? A Yverdon et Saillon, on assure que non. «Nous n'avons pas connaissance de tels comportements dans nos établissements», relate Patrick Zanello, responsable marketing et communication du groupe Boas, qui détient les Bains de Saillon et le Centre thermal d'Yverdon.

«Si ça devait arriver, le coupable serait exclu et peut s'attendre à des suites de notre part comme de la justice», poursuit-il. «Il n'y a pas de tolérance pour ce type de comportement dans nos établissements. Que ce soit à l'encontre d'autres clients ou entre des personnes consentantes, cela ne change rien».

Les deux centres thermaux s'appuient sur des «procédures internes» pour limiter les risques. «Des gardes-bain circulent en permanence autour des bassins. Ils peuvent ainsi identifier tout comportement contraire aux règles et sont formés pour intervenir», informe Patrick Zanello.

Le Tinder des bains thermaux

Du «personnel qualifié» circule également dans le nouveau spa des Bains de Saillon. «Ces employés sont d'abord présents pour s'assurer du bien-être des clients, mais cela leur permet aussi de détecter des comportements potentiellement problématiques», détaille Patrick Zanello. Le site d'Yverdon, actuellement en travaux, n'offre que des bains à l'extérieur: «Cette situation devrait éviter au maximum ce genre de pratique, car il n'y a pas les lieux qui sont faits pour».

Bien sûr, le danger ne peut pas être totalement écarté, reconnaît le responsable. «Nous ne sommes pas 100% à l'abri, ça peut toujours arriver, mais nous voulons limiter les risques», déclare-t-il.