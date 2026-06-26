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L'UDC Jean-François Thuillard retente sa chance

Jean-Francois Thuillard se relance dans la course au Conseil d&#039;Etat vaudois (archives).
Nouvelle campagne pour Jean-François Thuillard Keystone

L'UDC Jean-François Thuillard retente sa chance

Le député et agriculteur a été désigné par le congrès de son parti pour la course au Conseil d'Etat vaudois en 2027. C'est le deuxième candidat officiel déjà connu.
26.06.2026, 08:2626.06.2026, 08:26

L'UDC repart avec Jean-François Thuillard pour accéder au Conseil d'Etat vaudois. Le député et agriculteur de Froideville a été désigné par le congrès de son parti, jeudi soir aux Bioux.

«Une nouvelle campagne commence. Une même détermination», a indiqué l'UDC sur les réseaux sociaux après avoir validé la candidature de son champion. Aucun autre prétendant n'était en lice.

Une Alliance Vaudoise incertaine

Le choix de relancer Jean-Thuillard était attendu après son bon score lors de la récente élection complémentaire au Conseil d'Etat, organisée en mars pour remplacer Rebecca Ruiz. Le député de 60 ans avait certes été battu, mais il avait échoué de peu et fait trembler le favori socialiste Roger Nordmann.

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On a suivi l'agriculteur UDC qui veut faire tomber Roger Nordmann

Lors des élections cantonales 2027 (1er tour le 28 février, 2e tour le 21 mars), Jean-François Thuillard tentera de ramener l'UDC au Conseil d'Etat, où elle est absente depuis 2011 et le décès de Jean-Claude Mermoud. Reste à savoir s'il fera campagne au sein de l'Alliance Vaudoise (PLR, UDC, Centre) ou si celle-ci, ébranlée par l'affaire Dittli, sera remodelée.

Jean-François Thuillard est le deuxième candidat officiel déjà connu pour les élections 2027 après la Vert'libérale Virginie Cavalli. Le sortant Vert Vassilis Venizelos a déjà dit qu'il souhaitait se représenter, mais sa candidature doit encore être officialisée par son parti. (jzs/ats)

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