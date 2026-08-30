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L’incendie d’Ecublens ne perturbe plus la région

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Les pompiers interviennent après l’incendie du centre de recyclage Thevenaz-Leduc à Ecublens (VD), le 29 août 2026.Keystone

L’incendie d’Ecublens ne perturbe plus la région

Les restrictions mises en place après l’incendie d’un site de recyclage de déchets métalliques à Ecublens (VD) sont levées. La circulation a repris normalement et les recommandations sanitaires ont été abandonnées.
30.08.2026, 13:0830.08.2026, 13:08

La situation est revenue à la normale après l'incendie qui a ravagé le site d'une entreprise de recyclage de déchets métalliques à Ecublens (VD). «Les mesures particulières peuvent être levées», a affirmé dimanche la police cantonale.

L'autoroute, d'abord fermée entièrement de vendredi soir à samedi à la mi-journée, avait été partiellement rouverte. Elle est désormais totalement rétablie pour la circulation.

Les recommandations d'éviter les activités physiques dans le Grand Lausanne, de maintenir les fenêtres closes et de porter un masque FFP2 en cas de sortie à l'extérieur sont levées. En revanche, les fruits et les légumes exposés aux fumées doivent être lavés avant consommation.

L'incendie à Ecublens est «entièrement sous contrôle»
L'incendie à Ecublens est «entièrement sous contrôle»

De même, les oeufs venant d'élevages privés ne doivent pas être mangés lorsque des suies sont visibles dans l'environnement de ceux-ci.

Le sinistre était parti vendredi avant 19h00, «en toute vraisemblance», d'une carcasse de voiture. Les causes et les circonstances exactes devront être établies par l'investigation du Ministère public. (tib/ats)

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L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
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L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
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Important incendie à Lausanne chez Tridel
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