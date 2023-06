Procès Mike: le procureur demande l'acquittement des six policiers

Les six policiers jugés ont bel et bien «violé les règles de prudence», mais il est impossible d'établir un lien de causalité avec le décès de Mike Ben Peter, estime le Ministère public.

Plus de «Suisse»

Le Ministère public abandonne les charges retenues contre les six policiers, liés à la mort de Mike Ben Peter à Lausanne en 2018. Le procureur Laurent Maye estime qu'ils doivent être acquittés.

Dans son acte d'accusation, le représentant du Ministère public avait retenu l'homicide par négligence. Lundi lors de son réquisitoire, il a toutefois abandonné cette accusation.

Pour Laurent Maye, les policiers ont bel et bien «violé les règles de prudence» indiquées par le manuel suisse de police en maintenant durablement Mike Ben Peter sur le ventre, une fois qu'ils l'avaient menotté. Il est enseigné de changer de position rapidement or, selon les relevés de radio, Mike Ben Peter est resté trois minutes sur le ventre avant de perdre connaissance.

En revanche, il est impossible de dire que ce maintien en position ventrale ait causé le décès, a estimé le procureur. Pour affirmer cela, il s'est référé aux expertises médico-légales. Celles-ci n'ont pas pu établir avec certitude les raisons de l'arrêt cardio-respiratoire, la mort de Mike Ben Peter étant expliquée par des causes «multifactorielles».

En raison de l'absence de ce lien de causalité entre violation des règles de prudence et causes du décès, Laurent Maye a conclu que les policiers ne pouvaient pas être condamnés.

Les plaidoiries se poursuivent lundi au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec l'avocat de la famille de la victime et ceux des policiers.

Mike Ben Peter avait été interpellé le 28 février 2018 lors d'un contrôle antidrogue, à proximité de la gare de Lausanne. Il s'était débattu et six policiers étaient intervenus pour l'arrêter. Après avoir été maintenu au sol et sur le ventre, il avait perdu connaissance. Emmené au CHUV, il était décédé le lendemain.