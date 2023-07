Des colliers électriques pour chiens ont été utilisés par la police vaudoise

Des colliers à impulsions électriques ont servi à tester le stress de gendarmes souhaitant rejoindre le Détachement d'action rapide et de dissuasion (DARD). La police vaudoise condamne cette pratique et annonce l'ouverture d'une enquête interne.

Selon 20 minutes, qui a révélé mardi l'information, ces colliers à impulsions électriques - prévus initialement pour le dressage des chiens, mais désormais interdits - ont été utilisés lors d'épreuves soumises aux aspirants en juin dernier.

L'information a été confirmée par Jean-Christophe Sauterel, responsable de la communication de la police vaudoise. Il indique:

«Les candidats devaient effectuer un parcours tactique. Afin d'augmenter leur stress, les cadres responsables de cette sélection ont pris l'initiative d'utiliser un collier électrique produisant des décharges sur commande.»

Des sanctions sont à venir

Cette pratique a été initiée par des cadres du DARD. Le commandement de la police cantonale «n'a aucunement été informé» et «condamne fermement ces pratiques qui sont intolérables au sein de la police et surtout contraires à l’éthique et aux valeurs du corps», poursuit Jean-Christophe Sauterel.

Si la sélection des membres du DARD doit être exigeante, elle doit se faire «dans le respect des candidats», affirme-t-il.

Une enquête interne a été ouverte afin d'établir les faits et les responsabilités. Des sanctions seront ensuite prises à l'encontre des personnes concernées. (ag/ats)