La coque du Simplon touchée sur toute sa longueur

Les journées portes ouvertes de la CGN auront lieu comme prévu les 14 et 15 avril. Le Simplon sera visible au chantier naval. (ats)

Dans la nuit de vendredi à samedi, sous les coups de boutoir de la vaudaire (un vent du Léman), le bateau est venu frapper les rochers au bord des quais et s'est encastré dans le débarcadère. Le rapatriement au chantier naval d'Ouchy s'est fait samedi matin et a duré deux heures trente.

Le Simplon a alors été placé au débarcadère de Cully, la position «la plus sécuritaire au moment de l'évaluation des risques et des possibilités», explique la CGN. Une décision critiquée par les météorologues, qui avaient averti de la forte tempête à venir.

Pour rappel, le Simplon, un vapeur de 850 places, a subi une avarie moteur durant une course d'essai le jeudi 28 mars. Le remorquage n'a pas pu se faire à cause d'un fort vent, provoquant même une collision avec le bateau Ville-de-Genève qui était à la manoeuvre.

La partie de la coque au niveau de la coupée avant tribord est ouverte au-dessus de la ligne de flottaison. Et la coupée d'embarquement avant tribord est détruite, énumère la CGN. Un diagnostic plus détaillé est attendu dès la semaine prochaine, lorsque le bateau sera mis hors de l'eau, sur un dock flottant.

La Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) a donné jeudi des précisions sur les dégâts au bateau construit en 1920. La coque est «particulièrement touchée sur toute sa longueur», note-t-elle. L'arrière du vaisseau est également endommagé, en particulier le gouvernail et la structure qui l'entoure.

Le bateau Belle-Epoque Simplon, fortement malmené par la tempête la semaine dernière, a vu sa coque endommagée sur toute sa longueur. Il est trop tôt pour donner une estimation financière des dégâts et un délai pour les réparations. La saison 2024 se fera sans lui.

Vendredi, poussé par la tempête, le Simplon s'est encastré à Cully, contre le débarcadère et les rochers.

