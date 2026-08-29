Le vernissage de l'album posthume de Marvin au parc de Valency à Lausanne (VD), samedi 29 août 2026. Image: watson

Les Lausannois ont rendu hommage à Marvin

Un an après le décès du jeune Marvin dans le quartier lausannois de Prélaz, ses proches ont présenté son album posthume lors du festival Afrique en Ville. Le public était au rendez-vous ce samedi 29 août dans le parc de Valency.

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Il est 17 heures, ce samedi 29 août, lorsque Justin Bonga-Schärli, l'oncle de Marvin, monte sur la scène du festival Afrique en Ville au parc de Valency, à Lausanne (VD). Devant un public de plus en plus nombreux, il est venu présenter KDO, l'album posthume de son neveu décédé le 25 août 2025 en fuyant la police en scooter. Les jours qui ont suivi sa mort, des émeutes ont embrasé le quartier de Prélaz, situé non loin de là.

«Cet album, c'est un héritage que Marvin nous partage. Il avait tellement de talent», confie l'homme au micro. 13 morceaux de rap ont été diffusés lors de ce vernissage. Et entre chaque titre, Justin Bonga-Schärli a pris la parole pour rendre hommage à Marvin.

L'album posthume de Marvin «KDO» est sorti ce samedi 29 août 2026. Image: dr

«N'ayez pas peur de danser »

Les rayons du soleil viennent rapidement illuminer la scène et réchauffer la foule.

«N'ayez pas peur de danser! Bougez sur sa musique, elle n'est pas faite pour dormir» Justin Bonga-Schärli, l'oncle de Marvin.

Petit à petit, quelques personnes se déhanchent timidement sur des titres effectivement entraînants. Les autres écoutent simplement avec attention.

Les images: Image: watson

Lorsque l'écoute de l'album touche à sa fin, c'est au tour de 2septG, le groupe dont Marvin faisait partie, de monter sur scène. Il se compose de son cousin Daryl et de son ami Kaljy, 20 ans. Son grand frère, Dayron, 23 ans, les accompagne. «Lausanne, faites du bruit», hurlent-ils au micro sous les applaudissements de la foule, avant de se déchaîner sur l'estrade. A peine leur performance terminée, ils sont assaillis par les amis et la famille venus les féliciter.

«Marvin avait pour projet de sortir un album», expliquent-ils quelques minutes plus tard, assis à une table à l'ombre des arbres. Ensemble, ils décident donc de mener à bien ce projet. «Sa musique est la seule chose qu'il nous reste de lui, poursuit Daryl. Nous voulions continuer son histoire. Nous n'avions pas envie que ça s'arrête.»

Dayron, le grand frère de Marvin, Daryl, son cousin et Kaljy, son ami. Image: watson

Une année de travail

En parallèle, Madior Diouf, éducateur à la Permanence Jeunes Borde (PJB), un centre socioculturel où Marvin enregistrait sa musique, souhaite également sortir ces morceaux. Avec des collègues, ils s'allient à Dayron, Daryl et Kaljy, sélectionnent les chansons, les retravaillent et produisent l'album. Après une année de travail, et avec le soutien financier de la Ville de Lausanne et du canton de Vaud, le résultat final voit enfin le jour.

«Ces jeunes ont construit quelque chose qui fédère les gens», se félicite Madior Diouf. Autour, en effet, les visiteurs profitent de l'ambiance et de l'atmosphère chaleureuse. Il confirme que ce genre d'événement permet d'aider la famille de Marvin dans son deuil et de lui apporter du soutien.

Plus tard dans la soirée, aux alentours de 20 heures, les clips de quatre chansons ont été dévoilés en avant-première. L'album KDO sera quant à lui disponible dès minuit sur toutes les plateformes.