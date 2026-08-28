Le trafic ferroviaire sera perturbé ce week-end entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. Image: KEYSTONE

Cette ligne CFF sera perturbée ce week-end en Suisse romande

En raison de travaux en gare de Chavornay (VD) dimanche 30 août, les trains seront remplacés par des bus, notamment entre Lausanne et Yverdon-les-Bains.

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Dans le cadre du raccordement de la ligne Orbe-Chavornay (VD) au réseau CFF, des travaux auront lieu ce week-end en gare de Chavornay, sur la ligne Lausanne–Yverdon-les-Bains. Le projet permettra la circulation d’un nouveau train entre Orbe et l’arc lémanique courant 2027.

Le chantier débutera ce dimanche 30 août à 00H40 et se terminera à 13H00. Il comprendra des aménagements de l’électrification et les réglages de deux nouveaux aiguillages. Conséquence pour les voyageurs: les trains seront remplacés par des bus.

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Des bus directs circuleront entre Lausanne et Yverdon-les-Bains en remplacement des trains IC5 et IC51.

Les trains du RER Vaud sont remplacés par des bus entre Cossonay-Penthalaz et Grandson.

Les trains IR57 sont supprimés. Les voyageurs devront «emprunter les relations alternatives indiquées dans l'horaire», expliquent les CFF.

La compagnie ferroviaire précise que des annonces seront diffusées sur les quais et dans les trains. Une partie des travaux aura toutefois lieu dans la nuit «afin de réduire autant que possible les nuisances sonores». (ag)