Bénévolat dans un festival: quatre jours de travail, 660 francs perdus

L'homme a travaillé bénévolement pour le festival Caribana qui s'est déroulé du 17 au 20 juin. Image: Caribana Festival

Ce Romand perd 660 francs en faisant bénévole dans un festival

Quatre jours de bénévolat au festival Caribana, et 660 francs d'indemnités de chômage envolés. Un Vaudois en a fait l'amère expérience.

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Un habitant d'Eysins (VD) a eu la mauvaise surprise de voir sa caisse de chômage lui déduire 660 francs d'indemnités après avoir aidé au montage du festival Caribana, révèle La Côte. Sa caisse, Unia, a estimé que ses quatre jours de bénévolat ne relevaient pas du bénévolat au sens de la loi, lui imputant un gain fictif de 23,60 francs de l'heure.

Au départ, ce demandeur d'emploi devait offrir son aide du 26 mai au 16 juin, en échange d'un abonnement au festival, d'un tee-shirt et de boissons. Mais en apprenant que sa caisse avait prélevé un gain fictif de plusieurs centaines de francs, il a interrompu son engagement après seulement 28 heures de travail. La justification d'Unia est sans appel.

Lea Engeler Benkhelfa, responsable centre de compétences à Lausanne, explique:

«On n'a pas de marge de manœuvre pour décider de ce qui est du bénévolat et ce qui n'en est pas. Le cadre légal est assez clair»

Selon les autorités vaudoises, un festival poursuit un objectif lucratif et certaines tâches — comme le montage des scènes — concurrencent des emplois rémunérés. Ce cas met en lumière une règle peu connue de l'assurance-chômage: le bénévolat n'est admis que sous des conditions strictes. Des spécialistes jugent toutefois la notion de «but idéal» floue et craignent qu'elle ne décourage les chômeurs de s'engager, ou ne les incite à ne plus déclarer leurs activités bénévoles. (svp)