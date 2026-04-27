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Chômeurs privés d'argent: le chaos informatique s'aggrave

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Le chaos règne depuis des mois au sein des caisses d'assurance chômage suisses.Image: Shutterstock

Chômeurs privés d'argent: le chaos informatique s'aggrave

Quatre mois après son lancement, le système informatique SIPAC 2 continue de plonger les caisses de chômage dans le chaos, poussant assurés et professionnels à bout.
27.04.2026, 21:0927.04.2026, 22:31

Le nouveau système informatique SIPAC 2, introduit le 6 janvier, a, de façon notoire, entraîné d'importants retards dans le versement des indemnités de chômage. Quatre mois après son lancement, le chaos règne toujours.

Les démissions et les arrêts maladie se multiplient parmi le personnel, rapporte le Tages-Anzeiger. Des employés en seraient réduits à écrire des lettres aux assurés à la main, confie l'un d'eux au journal. Le système informatique ne connaîtrait que les cas standard, précise-t-il:

«Si un dossier ne correspond pas à l'un des modèles préprogrammés, il est impossible de générer les courriers de manière numérique.»

Le système serait une «conçu de manière défectueuse», indique une autre employée au Tages-Anzeiger.

Chômeurs privés d'argent: le «Big bang» voulu par Berne a viré au fiasco

Certains chômeurs attendent toujours leurs prestations. Rien qu'en avril, des fonctionnalités importantes auraient été hors service pendant plus de neuf jours, écrit le Tages-Anzeiger en se basant sur des courriels internes.

Plus d'un an de formation pour utiliser le système

Début avril, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) avait reconnu des erreurs tout en assurant que le plus dur était passé et que le système fonctionnait désormais «de manière fiable».

Les employés des caisses de chômage voient cependant les choses différemment. Car, même si le système tourne de façon stable, l'utilisation de SIPAC 2 nécessitera davantage de personnel sur le long terme. Environ 200 nouveaux engagements seraient nécessaires à l'échelle nationale, selon les déclarations du directeur de la caisse de chômage valaisanne, Jean-Claude Frésard.

A Schaffhouse, Lucerne et Genève, les effectifs ont déjà été renforcés, selon le Tages-Anzeiger. Il serait toutefois difficile de trouver du personnel qualifié, la prise en main du nouveau système étant si complexe qu'il faut compter plus d'un an de formation. (hkl)

Le Seco ne s&#039;attend pas à une envolée du chômage partiel
Jérôme Cosandey, chef de la Direction du travail et, à partir de mai, directeur adjoint du Seco, a reconnu ses erreurs début avril.Image: keystone
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