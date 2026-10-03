Les Verts proposeront ce duo pour l'élection au gouvernement vaudois

Vassilis Venizelos et Rebecca Joly ont été intronisés comme candidats des Verts pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois. Keystone

Les Verts vaudois ont choisi un duo de candidats en vue de l'élection au Conseil d'Etat de l'an prochain. Vassilis Venizelos et Rebecca Joly se présenteront.

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Le ministre vaudois de l'environnement Vassilis Venizelos et la présidente de la section cantonale des Verts Rebecca Joly ont été officiellement investis pour l'élection au Conseil d'Etat de février prochain. Le duo écologiste a été désigné samedi lors du congrès extraordinaire du parti réuni à Lausanne. Le parti a indiqué dans un communiqué:

«L'option d'une double candidature a été choisie en regard du moment politique que nous vivons et la nécessité d'un ticket paritaire»

Ses membres ont ainsi «souhaité proposer une alternative crédible et porteuse d'espoir au gouvernement actuel, en choisissant d'y renforcer la présence verte», a-t-il ajouté.

Aux côtés des Socialistes

Vassilis Venizelos est en poste au gouvernement cantonal depuis 2022, en charge du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité. Député au Grand Conseil de 2007 à 2022, et chef de groupe des Verts durant dix ans, l'Yverdonnois avait succédé à la verte Béatrice Mettraux. Rebecca Joly est présidente du parti depuis mai 2025. L'ancienne municipale de Prilly, non réélue en mars dernier, est députée au Grand Conseil depuis 2017.

Les membres des Verts vaudois ont par ailleurs validé l'alliance avec les Socialistes pour cette élection au Conseil d'Etat. Ils feront campagne aux côtés de Roger Nordmann, Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan. (btr/ats)