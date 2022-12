C'est quoi un viol? Voici le débat du jour au Parlement

Après le Conseil des Etats en juin dernier, le Conseil national doit statuer, lundi après-midi, sur la notion de consentement. La solution du «oui est un oui» ou celle «non est un non» l'emportera-t-elle? Retour sur les enjeux sociétaux et juridiques ambigus de cette décision.

C'est un des débats les plus importants de cette session ou, du moins, le plus au cœur des frictions sociales actuelles. La révision du droit pénal sexuel et la redéfinition de la notion de «viol» dans la loi, et l'élément le plus sensible qui l'accompagne: la notion de consentement.

Une chose est déjà sûre. Les majorités des deux chambres du Parlement sont d'accord pour changer la notion de viol actuelle, qui implique uniquement une pénétration d'un homme sur une femme, avec contrainte.

Les nouvelles définitions

Les deux nouveaux articles du code pénal seront donc:

Atteinte et contrainte sexuelle (art. 189): un acte sexuel non consenti avec ou sans contrainte, mais sans pénétration

Viol (art. 190): un acte sexuel non consenti avec ou sans contrainte, avec pénétration

En d'autres termes, il n'y aura plus besoin de contraindre physiquement une personne lors d'un acte sexuel pour que le viol soit prononcé. Un rapport «non consenti» pourra être retenu.

Les débats portent désormais la définition de ce terme et la perception qu'il englobe. Si on tape «consentement, définition» sur Google, voici par exemple ce qui ressort:

«Acquiescement donné à un projet; décision de ne pas s'y opposer» Le Robert

Pourtant, entre l'«acquiescement» et la «décision de ne pas s'opposer», il y a un pas qui prend tout son sens en matière d'atteinte à l'intégrité sexuelle. Et c'est sur cette différence d'approche que se déchire le Parlement.

Le «oui est un oui»

C'est l'option pour laquelle penche une partie importante du Conseil national et qui est soutenue par la Commission des affaires juridiques de celui-ci: chaque partenaire doit donner son accord avant l'acte sexuel ou différentes parties de l'acte sexuel.

Pour ses partisans, cette option est celle qui permet d'énoncer de la manière la plus explicite possible le consentement, clarifier la situation pour éviter des zones grises et se placer dans une situation d'accord explicite entre les partenaires sexuels.

Selon Amnesty International, cette solution juridique existe déjà au Danemark, en Suède, en Belgique et en Slovénie.

Le «non est un non»

Aussi appelée la «solution du refus»: des attouchements ou une pénétration sur une personne qui manifeste un refus avec ou sans résistance physique est une contrainte ou un viol. En juin dernier, c'est en tout cas celle qu'avait retenue le Conseil des Etats, au grand dam des organisations féministes.

Cette option indique que le refus d'un acte sexuel doit être énoncé clairement. Un viol est énoncé lorsque ce refus est manifesté et que l'acte a lieu tout de même. Note importante: le refus peut être verbal comme non verbal. Il peut être effectué par un geste: un refus de la tête, des jambes croisées, etc.

Un des arguments évoqués est également qu'un acte consenti peut prendre fin à tout moment si la personne change d'avis, et qu'il incombe alors tout de même à ce moment de présenter un refus, malgré un ou plusieurs «oui» précécents, rendant ceux-ci caduques. Cette situation pourrait aussi se retourner contre la victime dans un tribunal.

Dissensions et points communs

Pour l'heure, on trouve plutôt un soutien au «non, c'est non» du côté de la droite et du «oui, c'est oui», à gauche. Toutefois, des dissensions existent au sein des partis. Le Parti libéral-radical (PLR) s'est montré particulièrement divisé entre les deux solutions, notamment entre ses représentants masculins et féminins.

Les partis se sont toutefois mis d'accord sur ce point: la notion de viol telle qu'explicitée dans la loi «n'est plus en phase avec les évolutions sociétales» et doit indiquer tout acte sexuel non consenti d'un tiers sur un autre, indépendamment de son sexe ou genre ou de la présence de pénétration.

Le fardeau de la preuve

Deux notions sont au cœur du débat:

Le fardeau de la preuve , un concept-clé du droit bien connu et lié à la présomption d'innocence qui indique qu'une personne doit amener la preuve d'un acte criminel en cas d'accusation.

, un concept-clé du droit bien connu et lié à la présomption d'innocence qui indique qu'une personne doit amener la preuve d'un acte criminel en cas d'accusation. L'état de sidération, un phénomène psycho-physique lors duquel une personne en état de choc est incapable de réagir physiquement. Dans le cas des violences sexuelles: une victime qui n'a explicitement pas manifesté de refus n'a pour autant pas envie de participer à l'acte sexuel.

Cette affaire avait défrayé la chronique à Bâle, l'année dernière 👇 «Ce verdict veut dire: vous pouvez la violer, elle l’a cherché» de Alice Rizzo

Du côté du «non c'est non», on retrouve notamment plusieurs députés juristes ou avocats hors de la Coupole, qui craignent les difficultés d'application juridique du «oui c'est oui». Dans les colonnes de la Tribune de Genève, l'un d'eux, le conseiller national et ponte du PLR Christian Lüscher, tonnait ainsi:

«J’expliquerai pourquoi le "oui, c’est oui" est une hérésie juridique» Christian Lüscher, conseiller national (PLR/GE) tribune de genève

Ce que d'autres juristes réfutent:

«Avec le "non, c’est non", c’est au Ministère public et à la victime de prouver qu’elle a dit non. Avec le "oui, c’est oui", ils doivent montrer qu’elle n’a pas dit oui. Ce n’est pas un renversement du fardeau de la preuve, mais un changement de responsabilité.» Baptiste Hurni, conseiller national (PS/NE) 24 heures

La réponse aura lieu au Conseil national, lundi en milieu ou fin d'après-midi.

Votre avis

On aimerait bien le connaître.

Quelle devrait être l'approche du consentement présente dans la loi? Le consentement doit avoir explicitement lieu, à répétition s'il le faut La situation peut changer à tout moment: le refus est une solution plus claire Ce qui compte vraiment, c'est que le Parlement soit d'accord sur la révision des critères du viol (disparition des notions de contrainte et genre de la victime)

(acu)