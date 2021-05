Viola Amherd veut se débarrasser du premier espion de Suisse

L'affaire Crypto en bref

Pendant des années, grâce à des machines de chiffrement truquées de l'entreprise zougoise Crypto, la CIA américaine et le renseignement allemand ont espionné plus de 100 pays, selon la RTS. Séduits par la réputation de neutralité suisse, ces Etats ont fait confiance à Crypto, n'imaginant pas que les outils de cryptage soient manipulés. Selon un rapport, la Suisse a pris connaissance de ces manipulations dès l’automne 1993. À partir de 2002, il lui a même été possible de lire des messages cryptés, relate swissinfo.ch. L'affaire a éclaté en février 2020 écornant largement l'image de la Suisse.