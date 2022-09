Plus de 800 heures de bouchons cet été: quel est le problème au Gothard?

La file de voitures devant le Gothard semblait sans fin durant l'été. Les évaluations de Viasuisse montrent désormais toute l'ampleur de ces embouteillages.

Ann-Kathrin Amstutz, Dario Pollice / ch media

Les automobilistes qui se rendaient dans le sud pendant ces vacances d'été n'avaient rien à envier aux autres. Pare-chocs contre pare-chocs, la progression devant le tunnel du Gothard était souvent lente. Et pourtant, dans les annonces du TCS, la file de véhicules s'allongeait de plus en plus: 5 kilomètres de bouchons, 10 kilomètres, 15 kilomètres.

Les week-ends de juillet ont été particulièrement difficiles : Ici, les 15 kilomètres de bouchons du samedi 23 juillet entre Göschenen et Erstfeld. photo: keystone

Mais que se passe-t-il au Gothard? Les embouteillages sont-ils vraiment plus importants cet été et quelles en sont les raisons? Une évaluation du service d'information routière Viasuisse montre combien d'heures d'embouteillages se sont effectivement accumulées pendant les mois d'été devant la frontière en direction du sud.

Un mois de juillet record

Si l'on additionne les mois de juin, juillet et août, on obtient un total de 803 heures de bouchons, indique Viasuisse. Les données ont été saisies à partir de Buochs (NW) jusqu'au portail du tunnel. Sur le trajet en direction du nord, le service d'information routière a même enregistré davantage d'heures.

De Biasca au tunnel du Gothard, Viasuisse a donc compté 804 heures d'embouteillage sur les trois mois d'été. A titre de comparaison, l'année dernière, 717 heures d'embouteillage ont été enregistrées sur le tronçon en direction du sud et 682 sur celui en direction du nord.

La situation a été particulièrement grave en juillet, où un nouveau record a été établi avec 381 heures de bouchons entre Buochs et le Gothard. Selon les données de Viasuisse, c'était en juillet 2017 que la barre des 350 heures avait été franchie sur ce tronçon la dernière fois.

Une tendance à la hausse

Le bilan des embouteillages de l'été 2022 se distingue également dans une comparaison à long terme.

«Si nous comparons les embouteillages avec les cinq dernières années, l'été 2022 est un été record» Michael Krein de Viasuisse

La tendance sur les dernières années est à la hausse et va dans le sens d'un «niveau record».

Ces dernières années, les heures d'embouteillage ont augmenté au Gothard, tant en direction du nord que du sud. image: viasuisse

C'est ce qu'illustre également un graphique établi par Viasuisse sur l'évolution des heures d'embouteillage au cours des cinq dernières années sur le trajet de Chiasso en direction du Gothard et de Lucerne en direction du tunnel routier. Seule la première année de la pandémie a été marquée par une baisse.

Embouteillages à prévoir pour les vacances d'automne

Début juillet, l'Office fédéral des routes (OFROU) avait déjà mis en garde contre «de longs embouteillages et d'importantes perturbations du trafic» en raison des départs en vacances, notamment du vendredi au dimanche.

L'OFROU cite comme raisons «le besoin de combler le manque de vacances dû au Covid 19» et les «problèmes attendus dans le trafic aérien». Les aéroports européens ont en effet connu des conditions parfois chaotiques durant l'été. Les grèves, le manque de personnel et les pannes ont entraîné des retards et des annulations dans de nombreux endroits.

Même si la fin des vacances d'été remonte maintenant à quelques semaines, le calme n'est pas en vue, loin de là, sur les routes suisses en direction du sud.

En conséquence, l'OFROU écrit également qu'il faut s'attendre à un «volume de trafic très élevé» sur les axes nord-sud A2 et A3 jusqu'à la mi-septembre, notamment en vue du trafic de retour de vacances. En outre, l'Office fédéral des routes estime que la période des vacances d'automne en octobre devrait déjà entraîner «une nouvelle augmentation du trafic». Pour les automobilistes qui souhaitent partir en voyage à cette période, il vaut donc la peine de s'armer de patience à l'avance.

Traduit de l'allemand par Anne Castella