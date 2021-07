Suisse

voiture

Il faudra désormais rouler à 30 km/h la nuit à Lausanne



Première en Suisse, le 30 km/h de nuit pourra se déployer à Lausanne et dans le canton de Vaud. La décision fait suite au rejet d'un recours. La mise en place du dispositif débutera courant septembre dans une centaine de rues de la ville.

En janvier 2020, le canton et la Ville annonçaient l'installation d’un signal limitant la vitesse à 30 km/h entre 22h00 et 06h00 dans 122 rues lausannoises, comme on vous l'avait expliqué en mai dernier. Un recours avait été déposé contre cette mesure par un chauffeur de taxi.

La Cour de droit administratif et public a rejeté récemment ce recours, ont annoncé la Ville et le canton mardi 6 juillet dans un communiqué. Selon la justice, la mesure permet de réduire les nuisances sonores nocturnes pour 33 000 habitants, dont les foyers présentent aujourd'hui un dépassement des valeurs limites de nuit.

«C'est totalement officiel et une première suisse» ats

D'autres villes suisses concernées

D'autres communes du canton de Vaud pourront demander à mettre en œuvre le 30 km/h de nuit dans les zones où les valeurs limites de bruits sont dépassées. La mesure pourra être déployée sur les tronçons à grand trafic où l'on roule à 50 km/h.

L’axe devra avoir fait l’objet d’une analyse du bruit et avoir à ses abords une densité de population de plus de 200 habitants par kilomètre en dépassement des valeurs limites. Considérant les routes cantonales en traversée de localité, près de 70 communes vaudoises sont potentiellement concernées, soit près de 65 000 habitants.

«Diminuer les nuisances sonores dues à la circulation routière, la nuit en particulier, est une mesure de santé publique indispensable en milieu urbanisé, en plus d’être une obligation légale» communiqué

À ce jour, les communes de Vich et de Cossonay sont prêtes à concrétiser le 30 km/h de nuit. Une dizaine d’autres préparent un projet. (ats/mndl)

