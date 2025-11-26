Le parking du «MIC» va coûter beaucoup plus cher en 2026. google street view

Ce parking romand a multiplié ses tarifs par 36

Le parking du Marly innovation center, en banlieue fribourgeoise, a massivement augmenté ses prix. Les responsables du site veulent promouvoir la mobilité douce et les transports publics.

Ceux qui avaient l'habitude de se garer sur le parking du Marly innovation center (MIC) au sud de la ville de Fribourg risquent fort de tirer la langue: le prix du stationnement va passer de 10 francs par an à 30 francs... par mois.

C'est la plate-forme fribourgeoise Frapp qui révèle l'information. Au total donc, la somme à débourser sera de 360 francs par année. Un prix qui fait «x36» sur ce parking qui devient de plus en plus fréquenté.

Un e-mail a récemment été envoyé aux employés des entreprises présentes sur le site et qui utilisent ces places pour se garer durant la journée. Le changement aura lieu dès le 1er janvier 2026.

«Fréquentation trop élevée»

La raison de l'augmentation est toute simple: avec ses 700 employés, le Marly innovation center attire de plus en plus de véhicules. «Avec le développement des entreprises au MIC, la fréquentation du parking est devenue trop élevée», explique un des responsables du site à nos confrères fribourgeois.

Le tarif est prévu pour les employés travaillant à 100%. Ceux qui travaillent à temps partiel verront le prix de leur macaron raboté au pourcentage de leur activité. Les responsables du site espèrent faire augmenter la fréquentation des transports publics et la mobilité douce.

Ce quartier de la commune limitrophe au sud de la ville de Fribourg s'est passablement développé depuis plusieurs années. Outre les entreprises, de nombreux commerces, un hôtel et un éco-quartier.

