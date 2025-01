Les Suisses toujours adeptes de Volkswagen

Watts On

Watts On

Voici qui possède les voitures les plus chères de Suisse

Le constructeur bavarois BMW arrive en deuxième position avec une part de 9,1% parmi les nouvelles immatriculations en Suisse et au Liechtenstein, en hausse de 0,7 point comparé à l'exercice précédent.

La marque généraliste Volkswagen reste en haut du podium avec une part de marché de 10% l'année dernière, et malgré un repli de 1,2 point de pourcentage comparé à 2023, selon les statistiques d'auto-suisse publiées vendredi.

Les conducteurs suisses restent des adeptes inconditionnels de la marque automobile allemande Volkswagen, ainsi que des constructeurs premiums d'outre-Rhin, qui représentent la plus grande part des immatriculations de voitures neuves en 2024.

Plus de «Suisse»

Les plus lus

Voilà ce qui se cache derrière la photo 2025 du Conseil fédéral

La photo officielle 2025 du Conseil fédéral intègre une mosaïque: plus de mille portraits miniatures en arrière-plan des sept Sages et du chancelier.

La photo officielle 2025 du Conseil fédéral recèle une surprise. En arrière-plan des sept Sages et du chancelier, plus de mille personnes y figurent en portraits miniatures, pour former une mosaïque.