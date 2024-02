50% des parents suisses font courir un risque à leurs enfants

L'utilisation d'un dispositif de retenue pour enfants est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Image: Shutterstock

Réglage de la ceinture, coque pour bébé, l'installation de ces accessoires nécessaires à la sécurité des enfants en voiture pose des difficultés à de nombreuses familles. Explications.

Une étude menée par le TCS en collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA) révèle que plus de la moitié des sièges enfants sur les routes suisses ne sont pas correctement utilisés, en particulier pour les enfants de plus de 7 ans. Dans près d'un cas sur trois, les auteurs de l'enquête ont qualifié l'erreur d'utilisation de «grave.»

Les erreurs les plus courantes concernent le réglage de la ceinture. Le TCS souligne que les sièges adaptés aux enfants mesurant plus de 1 mètre sont souvent utilisés trop tôt. En conséquence, la ceinture est située trop haut et trop proche du cou, ce qui peut causer des blessures graves en cas d'accidents.

Selon leur enquête, qui a examiné plus de 670 véhicules, 64% des enfants entre 7 et 12 ans étaient ainsi mal attachés dans leur siège.

Sécuriser l'arrière de la coque

Un autre problème récurrent est celui du montage des coques pour bébés, qui s'installent dans le sens inverse de la marche du véhicule. Pour fixer correctement ce type d'accessoires, la partie ventrale de la ceinture doit passer par-dessus les jambes de l'enfant alors que l'autre partie, qui passe normalement sur le thorax du passager, sécurise l'arrière de la coque, à savoir la partie qui soutient la tête et le haut du corps du bébé:

Si l'on inverse ces deux éléments, le siège ne sera pas maintenu en place en cas de freinage et risque d'être projeté dans l'habitacle, avec une sérieuse mise en danger de l'enfan t;

t; Pour éviter ce genre d'erreurs, le TCS rappelle de toujours bien lire les instructions de montage. Il recommande de s'adresser à des magasins spécialisés lors de l'achat d'un siège, afin d'avoir tous les bons conseils pour choisir un modèle adapté à son véhicule et à l'enfant.

Légalement, l'utilisation d'un dispositif de retenue pour enfants (DRE) est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans ou mesurant moins de 1,50 mètre.

Des sièges préconfigurés

Le TCS note que les systèmes d'attache standardisés «Isofix» affichent un taux d'erreur nettement plus bas que les autres DRE. La grande majorité des voitures examinées étaient compatibles avec ce type de système, qui se compose de crochets intégrés aux sièges et à la carrosserie ou au châssis du véhicule permettant de fixer le DRE plus facilement et de manière plus stable.

Les sièges compatibles avec ce système sont donc préconfigurés pour le véhicule, ce qui réduit le risque de fausses manipulations ou d'erreur de montage, sans toutefois les éliminer complètement. (ats/jch)