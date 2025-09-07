Les Suisses rejettent une généralisation du 30 km/h en agglomération

Selon un sondage commandé par le TCS, près de deux tiers de la population s’opposent à une limitation uniforme de la vitesse à 30 km/h dans les localités.
Deux employes de la ville de Lausanne mettent en place un panneau de circulation signalant l'interdiction de rouler a plus de 30km/h.Keystone
La population suisse n'est pas favorable à une introduction générale d'une limitation à 30 km/h sur toutes les routes en agglomération. Une limitation de la vitesse aurait trop de désavantages, selon un sondage commandé par le TCS et relayé par Le Matin Dimanche.
Environ deux tiers des sondés (64%) rejettent une généralisation du 30 km/h dans les localités, peut-on lire dimanche dans l'hebdomadaire dominical. Commandé par le TCS, ce sondage a été réalisé par YouGov auprès de 1207 personnes, âgées de 15 à 79 ans, et résidant en ville ou dans une agglomération.
Si une généralisation des zones à 30 km/h devait être appliquée, le sondage, que Keystone-ATS a pu consulter, montre que 61% des personnes interrogées craignent que cela n'entraîne un transfert du trafic vers les rues des quartiers. Une large majorité estime aussi que cela pourrait ralentir l'intervention des secours (police, pompiers ou médicaux). Enfin, 59% des sondés pensent qu'il faudra davantage de bus pour tenir la cadence horaire face à cette limitation. (dal/ats)
