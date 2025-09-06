brouillard11°
DE | FR
burger
Suisse
Lausanne

Lausanne: l'homme qui a foncé sur une manifestation arrêté

Manifestation pour Gaza à Lausanne Photo: Sébastien Monachon - https://photo.bsc8.ch/ - www.facebook.com/MonSebPhoto
Des policiers ont tenté d'arrêter le véhicule, sans succès.sebastien monachon

L'homme qui a foncé sur la foule samedi à Lausanne a été arrêté

Une manifestation propalestinienne a failli dégénérer samedi. Quand une BMW a foncé sur la foule. L'automobiliste a été arrêté par la police.
06.09.2025, 23:5007.09.2025, 00:06
Plus de «Suisse»

Le coup d'accélérateur d'un automobiliste lors d'une manifestation propalestinienne, samedi à Lausanne, aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques. Le conducteur, un Suisse de 56 ans vivant à Lausanne, a été arrêté par la police lausannoise peu après les faits.

Celle-ci explique, dans un communiqué diffusé samedi soir, que le véhicule a forcé le passage lors d'une manifestation non-autorisée, alors que les participants observaient un temps d'arrêt, au bas de l'avenue de Beaulieu. La police précise:

«Un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud ne s’est pas arrêté, malgré les injonctions de la police sur place»

Ce que l'on sait 👇

Lausanne: une voiture fonce sur des manifestants propalestiniens

Dans une vidéo que Keystone-ATS s'est procurée, on voit une voiture de sport de couleur noire, emprunter le pont Chauderon à contresens. Arrivé à proximité des manifestants, l'automobiliste a réduit sa vitesse avant de serpenter entre les présents, de freiner une dernière fois et de poursuivre sa route, sans jamais s'arrêter. L'ensemble des faits aura duré 13 secondes

La police confirme également les témoignages de watson et de 24 Heures, qui rapportaient que des manifestants avaient tenté de stopper le véhicule, «occasionnant des dégâts» sur ce dernier.

«De nombreuses personnes ont été choquées de la situation»
La police lausannoise

Deux personnes ont été légèrement blessées, mais aucune n'a nécessité une prise en charge sanitaire sur place.

Le conducteur, lui, a été interpellé au sud du pont Chauderon. Le Ministère public a ouvert une enquête pour mise en danger, et confié les investigations à la police de Lausanne.

La mobilisation avait réuni entre 1500 et 2000 militants et sympathisants pro-palestiniens, selon les estimations de la police. Cette manifestation «non autorisée», précise la police municipale lausannoise, s'est déroulée de manière pacifique, encadrée par les forces de l'ordre.

Le rassemblement était organisé par plusieurs collectifs pro-palestiniens, dont Association Palestine, Collectif Sud Global, le Mouvement BDS ou encore Camp'Unil'Pal.(joe/ats/comm)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel débarque en Suisse romande
2
Coop: pour deux paquets de dattes à 14 francs, il devra en payer 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison très apprécié
L'homme qui a foncé sur la foule samedi à Lausanne a été arrêté
Une manifestation propalestinienne a failli dégénérer samedi. Quand une BMW a foncé sur la foule. L'automobiliste a été arrêté par la police.
Le coup d'accélérateur d'un automobiliste lors d'une manifestation propalestinienne, samedi à Lausanne, aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques. Le conducteur, un Suisse de 56 ans vivant à Lausanne, a été arrêté par la police lausannoise peu après les faits.
L’article