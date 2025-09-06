Des policiers ont tenté d'arrêter le véhicule, sans succès. sebastien monachon

L'homme qui a foncé sur la foule samedi à Lausanne a été arrêté

Une manifestation propalestinienne a failli dégénérer samedi. Quand une BMW a foncé sur la foule. L'automobiliste a été arrêté par la police.

Le coup d'accélérateur d'un automobiliste lors d'une manifestation propalestinienne, samedi à Lausanne, aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques. Le conducteur, un Suisse de 56 ans vivant à Lausanne, a été arrêté par la police lausannoise peu après les faits.

Celle-ci explique, dans un communiqué diffusé samedi soir, que le véhicule a forcé le passage lors d'une manifestation non-autorisée, alors que les participants observaient un temps d'arrêt, au bas de l'avenue de Beaulieu. La police précise:

«Un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud ne s’est pas arrêté, malgré les injonctions de la police sur place»

Dans une vidéo que Keystone-ATS s'est procurée, on voit une voiture de sport de couleur noire, emprunter le pont Chauderon à contresens. Arrivé à proximité des manifestants, l'automobiliste a réduit sa vitesse avant de serpenter entre les présents, de freiner une dernière fois et de poursuivre sa route, sans jamais s'arrêter. L'ensemble des faits aura duré 13 secondes

La police confirme également les témoignages de watson et de 24 Heures, qui rapportaient que des manifestants avaient tenté de stopper le véhicule, «occasionnant des dégâts» sur ce dernier.

«De nombreuses personnes ont été choquées de la situation» La police lausannoise

Deux personnes ont été légèrement blessées, mais aucune n'a nécessité une prise en charge sanitaire sur place.

Le conducteur, lui, a été interpellé au sud du pont Chauderon. Le Ministère public a ouvert une enquête pour mise en danger, et confié les investigations à la police de Lausanne.

La mobilisation avait réuni entre 1500 et 2000 militants et sympathisants pro-palestiniens, selon les estimations de la police. Cette manifestation «non autorisée», précise la police municipale lausannoise, s'est déroulée de manière pacifique, encadrée par les forces de l'ordre.

Le rassemblement était organisé par plusieurs collectifs pro-palestiniens, dont Association Palestine, Collectif Sud Global, le Mouvement BDS ou encore Camp'Unil'Pal.(joe/ats/comm)