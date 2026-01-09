en partie ensoleillé
Crans-Montana

Crans-Montana: Google, YouTube, CFF rendent hommage

YouTube et Google ont fait un geste touchant pour Crans-Montana.
En ce jour de deuil national, les hommages se multiplient à travers le monde.Image: Keystone / Imago, montage watson

YouTube et Google font un geste pour les victimes de Crans-Montana

Après l’incendie de Crans-Montana, la Suisse observe une journée de deuil national. Plusieurs plateformes et médias, notamment Google et YouTube, se joignent au recueillement avec des marques de soutien.
09.01.2026, 12:0209.01.2026, 12:02

Suite à l’incendie tragique de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés le soir du Nouvel An, la Suisse vit sa journée de deuil national. La tragédie a, de par son ampleur, bouleversé bien au-delà des frontières helvétiques.

La cérémonie officielle, qui peut être suivie en direct ici, se tient à Martigny et réunira les autorités suisses ainsi que les proches des victimes et des représentants politiques de 32 Etats de l'Union européenne et du Parlement européen. Une minute de silence sera observée à 14h, ensuite de quoi les cloches des églises de tout le pays sonneront à l'unisson durant cinq minutes.

Un deuil qui touche jusqu'aux géants d'internet

En parallèle des rassemblements officiels, le recueillement s’exprime également sur les plateformes numériques. Plusieurs sites et services en ligne majeurs ont ainsi choisi d’afficher un ruban noir sur leurs interfaces, en hommage aux victimes de l'incendie.

Commentaire
La fin de l'innocence

Google et YouTube figurent parmi les sites ayant suivi cette initiative:

Deuil Google Crans-Montana.
La page de recherche de Google, ornée d'un ruban noir.Image: Capture d'écran watson
Deuil Youtube Crans-Montana.
Le même ruban apparaît aux côtés du logo YouTube.Image: Capture d'écran watson

Les CFF ont également fait un geste avec un bandeau informatif, tout comme plusieurs médias suisses. Les sites d’information 20 minutes et de la RTS ont ainsi adapté leur présentation afin de marquer leur solidarité avec les victimes et leurs proches. Chez watson, nous avons décidé de faire de même.

CFF Crans-Montana.
Voici ce que l'on peut lire sur l'écran d'accueil des CFF.Image: Capture d'écran watson

Ces marques de soutien, accessibles à des millions d’utilisateurs en ligne, témoignent de la mobilisation internationale et collective autour de cette tragédie. Elles prolongent le recueillement au-delà des lieux de cérémonie et rappellent l’ampleur de la catastrophe survenue à Crans-Montana.

(ysc)

Thèmes
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
