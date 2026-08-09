Soleure: à 15 ans, elle conduisait une voiture volée sur l’A2

Une adolescente de 15 ans a été interceptée samedi à Biberist (SO) au volant d’un véhicule volé, après une course-poursuite avec plusieurs patrouilles.

Plus de «Suisse»

Deux autres mineurs, âgés de 16 et 17 ans, se trouvaient à bord. Tous trois ont été placés en garde à vue. Keystone

La police soleuroise est parvenue à intercepter un véhicule déclaré volé samedi en début d'après-midi sur l'A2 à Biberist après que plusieurs patrouilles s'étaient lancées à sa poursuite. Surprise: une fille de 15 ans au volant et deux passagers à peine plus âgés.

Le véhicule orange, signalé volé et qui faisait l'objet d'un avis de recherche, a été repéré sur l'autoroute A2 en direction d'Egerkingen (SO), a indiqué la police cantonale dimanche dans un communiqué. Plusieurs patrouilles se sont immédiatement lancées à sa poursuite, mais il a fallu le déploiement d'une herse, à la hauteur de Biberist (SO), pour arrêter le véhicule en fuite.

Trois mineurs étaient à bord: une Suissesse de 15 ans qui conduisait ainsi qu'un Roumain de 16 ans et un Espagnol de 17 ans. Personne n'a été blessé, mais un véhicule de police a été endommagé lors de l'opération. Les trois mineurs ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête, précise la police dans son communiqué. (dal/ats)