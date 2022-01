Vous pourrez bientôt identifier les Vaudois grâce à leur plaque

Dès le mois d'avril 2022, il sera possible de chercher gratuitement l'identité et les coordonnées d'un conducteur vaudois à partir de son numéro de plaque.

Trouver l'identité d'un Vaudois sur la base de son numéro de plaque, ce sera bientôt possible! Et ce, sans devoir faire une demande officielle (qui coûte actuellement 20 francs) ou passer officieusement par un proche qui travaille au Service des automobiles et de la navigation (SAN).

Dès le 4 avril prochain, via ce lien, vous pourrez ainsi retrouver les coordonnées de la motarde qui vous paraissait fort sympathique sous son casque ou du c** de chauffard qui vous a frôlé à grande vitesse sans s'excuser.

Jusqu'à 5 recherches par jour

Les détenteurs de véhicule qui ne souhaitent pas être identifiés peuvent en faire la demande. Le SAN communiquera les nom, prénom et adresse du détenteur si ses données ne sont pas protégées. Le Service des Autos met, toutefois, quelques limites: il ne sera possible d'effectuer que... cinq demandes par jour.

