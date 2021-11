La vignette autoroutière 2022 est violette et coûte toujours 40 francs

Actuellement 10 millions de vignettes sont vendues. Selon des estimations, un tiers des 6.5 millions de sésames vendus en Suisse seront électroniques. L’e-vignette correspondra à une plaque et non un véhicule, ce qui sera profitable aux véhicules aux plaques interchangeables.

Les sondages vampirisent-ils le suffrage démocratique? A dix jours des votations du 28 novembre, watson a posé la question à un sondeur et à un professeur d’université.

«Should I Stay or Should I Go», se demandaient les Clash en 1981. En 2021, le citoyen suisse, abstentionniste par intermittence, se pose toujours la question: j’y vais ou j’y vais pas (voter)? Il en aura l’occasion le 28 novembre, ou plus tôt déjà de façon anticipée. Trois objets lui sont soumis: la loi Covid, l’initiative sur les soins infirmiers et une autre sur la justice. Se pourrait-il que les sondages influencent, 1) son choix, 2) sa participation ou non à ce triple scrutin dominical?