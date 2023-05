Un pompier en action lors d'une simulation, le 25 août 2022 à Dübendorf (ZH). Image: KEYSTONE

Route: voici les cantons les plus dangereux (le Valais sort du lot)

Le nombre de victimes dans des accidents de la circulation ne cesse de baisser en Suisse. Leur répartition change fortement en fonction du canton.

L'année passée, 241 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation en Suisse. Près de 22 000 autres ont été blessées, dont 4002 grièvement. C'est ce qui ressort des derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), diffusés ce jeudi.

Si le nombre de morts a légèrement augmenté par rapport à 2021, la tendance globale est claire: les routes de Suisse sont de moins en moins dangereuses pour les usagers. Le nombre de personnes tuées a diminué de 71% depuis 1992, celui de blessés de 23%.

Le nombre total de personnes blessées ou tuées en 2022 (22 139) correspond à environ 25 victimes pour 100 000 habitants, une quantité qui varie largement d'un canton à l'autre:

Le canton comptant le plus de victimes en fonction de la population est Uri, où on recensait 40 victimes pour 10 000 habitants, un chiffre nettement supérieur à la moyenne nationale. Suivent, plus détachés, Lucerne (32) et Berne (29,6).

Les autres cantons romands se situent vers la moitié du classement (le Jura, Genève, Neuchâtel et Vaud se classent à la 10e, 11e, 12e et 13e position, respectivement) ou tout en bas, à l'image du Valais (22e).

36 piétons tués

L'écrasante majorité des victimes étaient en train de conduire le véhicule accidenté. Seuls 13% des personnes touchées occupaient le siège du passager, et 8,8% étaient des piétons.

Le nombre de piétons touchés varie entre 442 à Zurich et zéro dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Neuchâtel, Genève et Zurich sont les cantons où traverser la route est (comparativement) le plus dangereux: on y compte 3,2, 2,9 et 2,8 victimes pour 10 000 habitants, respectivement.

Si les piétons représentent une petite partie des victimes des accidents de la circulation, remarquons quand même que 36 personnes ont perdu la vie en traversant la rue en Suisse l'an passé, dont huit à Zurich, cinq dans le canton de Vaud et 4 dans le canton de Berne.

2000 victimes avec des vélos électriques

Les données montrent par ailleurs que les véhicules le plus souvent impliqués dans des accidents avec victime sont des voitures de tourisme (40% des cas), suivies par les motocycles (17%). Avec 2084 personnes accidentées, les vélos électriques représentent le troisième type de véhicule le plus diffus.

Concernant les causes présumées, près d'un quart des accidents (23,8%) sont dus à l'inattention. Près de 11% concernent des raisons liées à la vitesse.

Un peu plus de la moitié des accidents avec dommages corporels se sont produits sur une route principale, 39% sur une route secondaire. Les autoroutes concernent environ 9% des cas. (asi)