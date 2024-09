Une astuce méconnue permet de ne pas se faire arnaquer au parking

Voici où l'on vit le plus longtemps en Suisse

Nous étions à Lausanne pour cet exercice, si bien que c'est le centre-ville de la capitale vaudoise qui apparaît dans cet article. Mais il est évidemment possible de suivre le même procédé ailleurs en Suisse romande . La première fois que nous avons utilisé cette option, c'était d'ailleurs à Charmey (FR) et tout s'est très bien passé. A vous de jouer!

Maintenant que l'application sait où vous vous trouvez, il vous propose les parkings les plus proches. Sélectionnez celui dans lequel vous êtes garé.

Une fois parqué, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer vers l'horodateur le plus proche. Ouvrez simplement l'application Twint, mais pas pour scanner le code QR.

Or il existe un moyen très simple, et pourtant largement méconnu, de ne pas se faire avoir. Voici comment faire:

Les autorités ont récemment appelé les automobilistes à la plus grande vigilance. Des malfrats collent en effet des autocollants frauduleux munis de codes QR sur certains horodateurs de Suisse romande. Lorsque le conducteur se présente pour payer, il scanne sans le savoir un code QR le redirigeant vers un faux site qui récolte ses coordonnées personnelles ou bancaires.

Alors que des malfrats collent de faux code QR sur les horodateurs romands, voici une solution simple et efficace pour ne pas prendre de risque.

