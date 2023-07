Les Suisses veulent instaurer un péage dans ce tunnel: le Tessin s'insurge

Une coalition regroupant tous les partis veut introduire un péage dans le tunnel routier du Gothard. Une idée soutenue par une majorité de la population. Mais les autorités tessinoises s'inquiètent.

Kari Kälin / ch media

Plus de «Suisse»

«Bouchon au Gothard»: cet avertissement radio retentit de plus en plus souvent. Les jours de semaine aussi, même en dehors des périodes de vacances. Les données actuelles du service de circulation Viasuisse le confirment: le problème des embouteillages dans le tunnel du Gothard s'est accentué cette année. Que faire contre ce désagrément permanent? Selon un sondage de Tamedia, près de 70% de la population est favorable à un péage.

Lors de la session d'été, les conseillers nationaux Simon Stadler (centre, UR), Matthias Jauslin (PLR, AG) et leur collègue Corina Gredig (Vert'libéraux, ZH) ont déposé une motion allant dans ce sens. L'objectif étant d'instaurer un péage au Gothard et à d'autres passages alpins importants. Sauf que ces projets sont mal accueillis par le gouvernement tessinois. Dans une lettre adressée au Conseil fédéral, ce dernier exprime sa «forte opposition» à ce projet, a-t-il indiqué mardi 4 juillet.

A ce propos: Ces tunnels suisses risquent de devenir payants de Othmar von Matt et Meret Häuselmann

Violation du principe d'égalité

Selon le communiqué, une barrière située entre le nord et le sud pénaliserait le canton du Tessin. Le gouvernement craint non seulement des dommages économiques, mais aussi une diminution des échanges sociaux et culturels avec le reste de la Suisse. Le principe d'égalité des droits inscrit dans la Constitution serait en outre violé. Cela risque par ailleurs de dévier le trafic vers d'autres passages alpins.

La lettre adressée au Conseil fédéral reprend la forte opposition formulée par les politiciens tessinois et les représentants du tourisme et de l'économie après l'annonce d'un péage. Marco Solari, président du Festival du film de Locarno, a appelé dans le journal Corriere del Ticino tous les politiciens tessinois à se battre contre la proposition. Celle-ci serait «le fruit d'une mentalité éternellement parternaliste» de la Suisse alémanique à l'égard du Tessin.

Cet article pourrait vous intéresser: Cette voiture va vous permettre d'éviter les bouchons

Fluidifier le trafic

La position du Conseil fédéral est encore ouverte. Lors d'un entretien avec l'Aargauer Zeitung, le ministre des transports Albert Rösti a pris position sur la diversité des idées (péage, système de réservation, ouverture des quatre voies, voie préférentielle pour les Tessinois et les Uranais) autour du Gothard. Selon lui, à court terme, aucune n'est réalisable. Il est estime toutefois que la «plus facile» serait le péage.

Un péage au Gothard pourrait en principe être mis en place sans concertation. Mais s'il devait être introduit sur toutes les liaisons alpines ou sur les liaisons par tunnel en général, il faudrait une modification de la Constitution, comme l'a expliqué l'ancienne ministre des Transports Doris Leuthard au Parlement en 2017.

Simon Stadler et ses camarades proposent des mesures d'accompagnement pour éviter le trafic d'évitement. Ils envisagent par ailleurs de les habitants des cantons d'Uri et du Tessin du paiement des taxes. Simon Stadler balaie les doutes du gouvernement tessinois:

«Dans le canton d'Uri, nous subissons des dommages économiques parce que les personnes actives sont bloquées dans les embouteillages et que les entreprises ne sont plus livrées tous les jours de la semaine» Simon Stadler, membre du Centre et député du canton d'Uri au Conseil national

Selon lui, il ne s'agit pas de couper le canton du Tessin du reste de la Suisse, mais de fluidifier le trafic. Ce qui, au contraire, aiderait le Tessin.

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.