bien ensoleillé30°
DE | FR
burger
Suisse
Votation

L'e-ID ne sera pas mise en place cette année en Suisse

Mass-Voll a d
La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée.Keystone

L'e-ID ne sera pas mise en place cette année en Suisse

Les dernières évolutions en matière d'intelligence artificielle poussent les autorités fédérales à prendre des mesures. La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée.
30.06.2026, 14:3030.06.2026, 15:09

L'e-ID ne sera pas mise en place cette année. En raison des dernières évolutions en matière d'intelligence artificielle, des développements sont nécessaires pour assurer la protection des données et la sécurité, indique mardi l'Office fédéral de la justice.

Les nouvelles mesures techniques prévues visent notamment à compliquer l’introduction de logiciels malveillants sur les appareils et à améliorer la détection des deepfakes. «La sécurité est plus importante que le respect du calendrier initial», écrit l'office.

Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs

L'OFJ évalue en ce moment les adaptations et ressources nécessaires et communiquera une date de lancement de l'e-ID une fois que ces travaux auront abouti. L'infrastructure de confiance, nécessaire à l'exploitation de l'e-ID, n'est pas touchée par ce report.

Elle devrait être mise en service au premier semestre 2027 pour d'autres preuves électroniques, comme le permis de conduire. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
Google casse le game de la vidéo générée par IA
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une marche-arrière ratée fait un mort en Valais
Un accident mortel de la circulation est survenu dans la nuit de lundi à mardi aux Crosets (VS).
Un ressortissant portugais de 34 ans a perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi, aux Crosets. L'homme a perdu la maitrise de sa voiture pour une raison qui demeure à déterminer.
L’article