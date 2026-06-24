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Les deepfakes IA se multiplient avec la Coupe du monde 2026

Des vidéos de beautés générées par IA servent d'appât pour des services en ligne coûteux.
Des vidéos de beautés générées par IA servent d'appât pour des services en ligne coûteux.
Image: potlight.ebu.ch

Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs

Ces photos et vidéos sont devenues virales au cours des deux premières semaines de la Coupe du monde et elles étaient toutes fausses. Mais qui se cache derrière ces vidéos d'IA?
24.06.2026, 14:0524.06.2026, 14:16
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Comme tout événement majeur, la Coupe du monde de football est détournée sur les réseaux dits sociaux pour diffuser des contenus d'IA et de la désinformation. Et ces fakes ont fait sensation durant les premières semaines du tournoi.

Non, cette beauté brésilienne n'est pas réelle

Les contenus qui circulent le plus actuellement sur le net sont des «honey shots» générés par IA, c'est-à-dire des clips de prétendues beautés assistant aux matchs. Une vidéo d'IA très répandue de ce type montre une jeune femme et un homme assis à côté d'elle, qui fixe son décolleté généreux.

GIF animéJouer au GIF
Tout est faux: le post original sur Instagram a atteint plus de 40 millions de vues.gif: reddit

Le commentaire en anglais dans la vidéo dit: «Eh bien, on dirait qu'on a coincé quelqu'un. Et maintenant, il fait le mec cool après avoir réalisé qu'il passait sur l'écran géant. Hahaha. Retour au jeu dans ce match entre le Brésil et le Maroc.»

A elle seule, cette fausse vidéo a généré des centaines de millions de vues sur Facebook, Reddit, YouTube et TikTok.

Les fact-checkers d'Eurovision News Spotlight ont retrouvé la vidéo originale sur Instagram, publiée par une utilisatrice nommée Chiara Cleo. Elle a récolté jusqu'à présent 667 000 likes et atteint plus de 41 millions de vues. Sur le profil, on peut voir d'autres vidéos d'IA de la prétendue jeune femme avec des allusions sexuelles explicites; par exemple, déambulant en tenue légère dans un centre commercial. L'influenceuse fictive créée par IA compte plus de 340 000 abonnés. A en juger par les commentaires, beaucoup pensent qu'il s'agit d'une personne réelle.

Les usurpations d'identité explosent en Suisse

Son profil Instagram renvoie vers Fanvue, une plateforme comparable à OnlyFans, où des contenus érotiques d'IA sont proposés contre paiement. Derrière cela se cache une industrie qui gagne de l'argent avec des modèles numériques générés par IA. Les revenus proviennent d'abonnements mensuels, de contenus pay-per-view, de messages privés payants et de pourboires. Les clips viraux de «honey shots» servent donc d'appâts pour des abonnements érotiques.

Des images de jeunes femmes dans les stades générées par IA deviennent virales et servent d'appâts pour des plateformes érotiques payantes avec des modèles d'IA.
Des images de jeunes femmes dans les stades générées par IA deviennent virales et servent d'appâts pour des plateformes érotiques payantes avec des modèles d'IA.
ki-bild: instagram

La télévision belge RTBF a démontré que la beauté brésilienne était générée par IA. L'analyse de la vidéo a révélé plusieurs incohérences: pendant que la vidéo tourne, le chronomètre reste bloqué à 54:19. De plus, le logo d'ESPN est visible alors que le match n'était pas diffusé par cette chaîne. L'expérience montre que de tels détails sont ignorés par de nombreux utilisateurs de réseaux sociaux.

«On commence à s'ennuyer»: les Suisses en ont marre des images IA

Une analyse avec le détecteur de deepfakes Hive a confirmé que la vidéo était à 99,9% générée par IA et très probablement créée avec Seedance 2.0. Il s'agit du générateur de vidéos d'IA de ByteDance (les développeurs de TikTok), qui transforme par exemple une photo en une courte vidéo avec du son.

De tels outils d'IA sont également utilisés pour créer des fakes sexistes impliquant des animatrices de football, comme c'est le cas pour l'animatrice de l'ARD Esther Sedlaczek.

Non, ce sosie d'Hitler n'était pas au stade

Après le match Allemagne contre Curaçao, des photos d'un prétendu sosie d'Hitler, semblant vibrer au milieu des supporters allemands dans le stade, sont apparues sur Instagram, Reddit, X et consorts. Le faux post a généré au total plusieurs millions de vues et des centaines de milliers de likes sur diverses plateformes sociales.

Le sosie d'Hitler, prétendument présent lors de la victoire allemande contre Curaçao, a atteint des millions de vues sur les réseaux sociaux.
Le sosie d'Hitler, prétendument présent lors de la victoire allemande contre Curaçao, a atteint des millions de vues sur les réseaux sociaux.Image: via dw

L'image manipulée a rapidement été démasquée comme un fake par plusieurs fact-checkers. Les images télévisées et les photos de presse montrent à quoi ressemble réellement l'homme. De toute évidence, il n'a aucune ressemblance avec Adolf Hitler.

Une image fixe du match, telle qu'elle a été diffusée sur la chaîne allemande ARD.
Une image fixe du match, telle qu'elle a été diffusée sur la chaîne allemande ARD.Image: spotlight.ebu

Bon à savoir: les fournisseurs d'IA comme Google (Gemini) et OpenAI (ChatGPT) intègrent désormais un filigrane numérique dans leurs images générées par IA. Celui-ci est invisible pour l'œil humain, mais peut être lu sans équivoque par les sites de vérification. ZDFheute a passé l'image d'Hitler au crible de plusieurs outils d'analyse et, effectivement, elle porte le filigrane d'OpenAI.

OpenAI a reconnu son propre filigrane SynthID dans l'image. Il s'agit donc sans aucun doute d'une manipulation par IA.
OpenAI a reconnu son propre filigrane SynthID dans l'image. Il s'agit donc sans aucun doute d'une manipulation par IA.Image: watson

Nous avons également téléchargé la photo sur l'IA de Google, Gemini. La réponse de Gemini:

«L'image n'a pas été créée avec l'IA de Google, mais il existe des indices clairs qu'elle a été générée artificiellement ou fortement manipulée avec d'autres outils d'IA.»
Google Gemini

La réponse générée par l'IA de Google souligne également que des fact-checks indépendants ont démasqué la photo comme une manipulation.

Non, Kylian Mbappé n'a pas accusé Macron de harcèlement sexuel

Selon l'organisation NewsGuard, la Russie utilise également la Coupe du monde pour sa campagne de désinformation. Ainsi, peu avant le premier match de la France à la Coupe du monde, un faux article ainsi qu'une fausse vidéo arborant le logo de la chaîne Eurosport ont été publiés sur les réseaux sociaux. On y diffuse en français la fausse information selon laquelle la star française Kylian Mbappé accuserait le président français Emmanuel Macron de harcèlement sexuel.

Des utilisateurs de X proches du Kremlin cherchent à discréditer le président français Emmanuel Macron.
Des utilisateurs de X proches du Kremlin cherchent à discréditer le président français Emmanuel Macron.Image: newsguardrealitycheck

Selon NewsGuard, la fausse allégation a atteint 14 millions de vues en quelques jours sur la seule plateforme d'Elon Musk. Quiconque clique sur le lien atterrit sur un faux site web d'Eurosport contenant ledit faux article. L'auteur présumé de la publication a également qualifié l'article de fausse information auprès de NewsGuard. Le journaliste a précisé:

«C'est une fausse information grotesque qui n'a rien à voir ni avec Eurosport, ni avec moi-même»
La guerre en Iran révèle le problème de la désinformation «zombie»

Pour la fausse vidéo, un véritable enregistrement de Mbappé et Macron a été utilisé et la voix de Mbappé a été falsifiée. Derrière cela se trouverait la campagne de désinformation russe Storm-1516. Storm-1516 est un réseau de désinformation coordonné par le Kremlin et le service de renseignement militaire russe GRU, actif depuis des années. Il se compose d'un complexe d'influenceurs et de groupes de réflexion russes qui diffusent de manière ciblée des fake news sur l'Ukraine et ses soutiens. La campagne prend régulièrement pour cible des politiciens français et allemands et possède des ramifications en Suisse. (trad. hun)

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