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Voici les chiffres de la participation aux votations

L&#039;UDC essuie un double non à son initiative &quot;Pas de suisse à 10 millions&quot;.
Les sujets lancés par l'UDC ont attirés les votants dimanche.Keystone

Voici les chiffres de la participation aux votations

Jugées importantes, les deux initiatives ont attiré du monde aux urnes, dimanche.
14.06.2026, 17:4114.06.2026, 17:41

L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» et la réforme du service civil ont fortement mobilisé le corps électoral dimanche. Avec 58%, le taux de participation est très élevé par rapport aux votations précédentes.

Schaffhouse, où le vote est obligatoire, arrive comme d'habitude en tête. Environ 74% des électrices et électeurs s'y sont prononcés. Neuchâtel, le Jura et le Tessin, à l'inverse se placent en bout de classement. A peine la moitié des votants a exprimé son choix.

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La mobilisation des autres cantons romands reste en-dessous de la moyenne. Les cantons alémaniques ont réussi à mobiliser entre 58 et 68% des votants.

En mars, les quatre objets soumis au vote, SSR, fonds climat, argent liquide et imposition individuelle, avaient déjà réussi à déplacer 55% des votants.

En novembre, les initiatives populaires «Service citoyen» et «Pour l'avenir» ont mobilisé environ 43% du corps électoral. En septembre, la valeur locative et l'e-ID ont mobilisé 49,5% de la population.

Il y a un peu plus d'un an, l'initiative des Jeunes Vert-e-s pour la responsabilité environnementale n'avait pas suscité de grand engouement. Seulement 37,9% du corps électoral suisse s'était mobilisé, un taux en dessous des votations de ces dernières années.

Voici les communes les plus extrêmes lors de ces votations

Sur la période de 2011 à 2019, l'Office fédéral de la statistique a calculé une moyenne nationale de 45,6%.

Le record de participation est détenu par le scrutin sur l'adhésion à l'espace économique européen (EEE). En 1992, les Suisses avaient été 78,8% à déposer un bulletin dans l'urne.

Parmi les autres scores élevés, l'initiative contre le surpeuplement de la Suisse avait attiré 70,3% des votants en 1974. En 1989, 69,2% des Suisses s'étaient prononcés sur l'initiative pour une Suisse sans armée. (ats)

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