Voici les chiffres de la participation aux votations
L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» et la réforme du service civil ont fortement mobilisé le corps électoral dimanche. Avec 58%, le taux de participation est très élevé par rapport aux votations précédentes.
Schaffhouse, où le vote est obligatoire, arrive comme d'habitude en tête. Environ 74% des électrices et électeurs s'y sont prononcés. Neuchâtel, le Jura et le Tessin, à l'inverse se placent en bout de classement. A peine la moitié des votants a exprimé son choix.
La mobilisation des autres cantons romands reste en-dessous de la moyenne. Les cantons alémaniques ont réussi à mobiliser entre 58 et 68% des votants.
En mars, les quatre objets soumis au vote, SSR, fonds climat, argent liquide et imposition individuelle, avaient déjà réussi à déplacer 55% des votants.
En novembre, les initiatives populaires «Service citoyen» et «Pour l'avenir» ont mobilisé environ 43% du corps électoral. En septembre, la valeur locative et l'e-ID ont mobilisé 49,5% de la population.
Il y a un peu plus d'un an, l'initiative des Jeunes Vert-e-s pour la responsabilité environnementale n'avait pas suscité de grand engouement. Seulement 37,9% du corps électoral suisse s'était mobilisé, un taux en dessous des votations de ces dernières années.
Sur la période de 2011 à 2019, l'Office fédéral de la statistique a calculé une moyenne nationale de 45,6%.
Le record de participation est détenu par le scrutin sur l'adhésion à l'espace économique européen (EEE). En 1992, les Suisses avaient été 78,8% à déposer un bulletin dans l'urne.
Parmi les autres scores élevés, l'initiative contre le surpeuplement de la Suisse avait attiré 70,3% des votants en 1974. En 1989, 69,2% des Suisses s'étaient prononcés sur l'initiative pour une Suisse sans armée. (ats)