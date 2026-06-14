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Les votations Suisse à 10 millions et service civil EN DIRECT

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Les Suisses votent sur l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions», la réforme du service civil et, dans les cantons, sur plusieurs objets: résultats et réactions en direct.
14.06.2026, 11:3114.06.2026, 11:31
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