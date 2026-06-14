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Les Suisses votent sur l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions», la réforme du service civil et, dans les cantons, sur plusieurs objets: résultats et réactions en direct.
- La Suisse pourrait devenir le premier pays à inscrire une limite démographique dans sa législation.
👉 Pour tout savoir sur l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions ! (initiative pour la durabilité)».
- Les Suisses votent sur une réforme qui pourrait compliquer l’accès au service civil et renforcer les effectifs militaires.
👉 Par ici pour tout savoir sur la modification de la loi fédérale sur le service civil.
- De nombreux objets cantonaux sont aussi soumis au vote. Les Vaudois se prononcent sur l'établissement d'un salaire minimum, par exemple.
L'actu en Suisse c'est par ici
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