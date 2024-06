On a voté: voici les communes les plus radicales

Les votations de ce dimanche sont polarisantes et ont réservé des surprises. Découvrez quelles sont les communes les plus radicales.

Allègement des primes: les communes les plus radicales

L'initiative du PS veut que les citoyens consacrent au maximum 10% de leur revenu disponible aux primes d'assurance maladie. Si les primes dépassent cette limite, la personne concernée verra le reste des frais couverts par des subsides. Cette mesure doit être financée à raison de deux tiers par la Confédération et d'un tiers par les cantons.

Frein aux coûts: les communes les plus radicales

La deuxième initiative sur le financement du système de santé vient du Centre. Celle-ci veut que tous les acteurs (cantons, hôpitaux, médecins, caisses maladie et pharma) prennent des mesures pour réduire les coûts dès que la croissance des coûts de la santé est supérieure de plus de 20% en moyenne par an et par personne à celle des salaires et de l'économie.

Intégrité et liberté physique: les communes les plus radicales

L'initiative «Pour la liberté et l'intégrité physique», lancée par le Mouvement libertaire suisse, vise à compléter l'article 10 de la Constitution fédérale, qui régit le droit à la vie et à la liberté personnelle. Le droit à l'intégrité physique doit s'appliquer aux vaccins, aux puces électroniques et aux informations numériques contenues dans le corps.

Loi sur l'électricité: les communes les plus radicales

La nouvelle loi sur l'électricité fixe des objectifs de développement contraignants pour la Suisse d'ici 2035. D'ici là, le pays devra produire au moins 35 milliards de kilowattheures d'électricité par an à partir du soleil, du vent, de la biomasse ou de la géothermie.