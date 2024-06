Vidéo: watson

Prime maladie: des Romands dévoilent combien ils paient

Votre prime d'assurance maladie vous plombe-t-elle votre budget? Chez watson, on n'a pas peur de parler argent et le moins que l'on puisse dire c'est que vous avez un avis bien tranché à ce sujet.

Combien payez-vous en prime maladie chaque mois? Qu'est-ce que cela représente dans votre budget? watson vous a posé cette question simple et vos réponses peuvent se résumer ainsi: «beaucoup trop».

La vidéo, c'est par ici 👇 Vidéo: watson

«Trop cher»

Parmi les témoignages que nous avons récolté, il y a ceux qui paient 600 francs par mois et qui trouvent cela totalement exagéré et ceux qui rêvent d'une caisse maladie unique. Les Romands ont répondu spontanément à nos questions et ont même livré leurs impressions.

«Les assurances sont hyper chères et je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas très juste» Assurée résignée

«Je suis partisan de la caisse unique, mais ça ne va jamais passer à cause des assureurs» Passant remonté

On vous explique l'initiative d’allègement des primes

Vidéo: watson

Et le 9 juin?

Bon, on l'aura compris, votre prime mensuelle vous rendrait presque malade. Concernant l'initiative sur les primes plafonnées à 10% du revenu, vous ne vous êtes pas fait prier pour répondre à nos questions.

«Avec l'augmentation des prix et celle des assurances, je pense que cette initiative est une bonne idée»

«Le canton de Vaud applique ce système-là et ça a l'air de bien fonctionner» Assuré soulagé

