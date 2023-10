La fusion entre Berne et Ostermundigen est rejetée

Berne: la plus grande fusion de communes jamais imaginé a échoué

Image: Musée national suisse

Les citoyens de Berne et d'Ostermundigen se prononcent massivement contre la fusion municipale, mettant ainsi un frein aux ambitions de regroupement urbain.

La plus grande fusion de communes jamais projetée dans le canton de Berne a échoué dimanche dans les urnes. Les électeurs d'Ostermundigen ont refusé la fusion avec la ville de Berne.

Le projet est donc abandonné. Le «oui» des citoyens de la ville de Berne n'y change rien, ont communiqué les deux communes ensemble dimanche.

A Ostermundigen, 57,05% des votants se sont prononcés contre la fusion, avec une participation de 56,8%. A Berne, 72,35% ont dit «oui», avec une participation de 57,1%.

Les opposants ont évoqué «un emballage trompeur»: en réalité, il ne s'agit pas d'une fusion, mais d'une incorporation de la commune de banlieue avec ses 18 000 habitants, selon eux. Ostermundigen, aujourd'hui indépendante, serait reléguée au rang de quartier et n'aurait en fait plus rien à dire.

Les partisans de l'initiative voyaient les choses tout autrement: les deux communes sont déjà liées économiquement, culturellement et socialement. Les deux parties en profiteraient: la population d'Ostermundigen obtiendrait plus de services pour moins d'impôts, la ville plus de logements abordables.

A Ostermundigen, la fusion était aussi controversée au sein du conseil communal (exécutif), raison pour laquelle l'organe a renoncé à donner une recommandation de vote. En ville de Berne, le projet n'avait pas fait de grandes vagues: le parlement a clairement approuvé la fusion et l'exécutif s'est prononcé sans équivoque en sa faveur. (chl/ats)