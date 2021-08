La Hongrie déclare officiellement la guerre au contenu LGBT

Un texte controversé mettant en danger les droits LGBT entre en vigueur ce mercredi en Hongrie. Cela, malgré la vive opposition de l’UE.

Un vent de menaces s’abat sur la communauté LGBT en Hongrie. Tout contenu jugé «déviant» est banni des médias et du matériel scolaire à partir de ce mercredi 7 juillet. Cette loi, portée par le chef de du gouvernement, Viktor Orban, affirme vouloir protéger l’éducation sexuelle des enfants et combattre la pédocriminalité:

Il ne sera plus autorisé de représenter les LGBT dans les médias et le matériel pédagogique. Les jeunes de moins de 18 ans n'auront plus accès au contenu homosexuel et …